교사 반발에 고교학점제 개선한 교육부…현장 반대 줄어들까 [지금 교실은]

교육부가 고교학점제 전면 도입 6개월 만에 개선책을 내놨다. 보충지도 시수를 줄이고 교사를 늘리는 등 교사의 부담을 더는 것이 골자다. 다만 최대 쟁점으로 꼽히는 ‘학점 이수 기준 완화’에 대해선 국가교육위원회에 맡긴다는 입장이어서 최종 개선안이 나오기까지 현장의 진통은 이어질 것으로 보인다.

◆올해 고교학점제 전면 시행…교사들 “부담 커”

교육부는 25일 시도부교육감 회의에서 ‘고교학점제 운영 개선 대책’을 발표했다. 올해 고1부터 전면 시행된 고교학점제는 학생이 진로·적성에 따라 듣고 싶은 과목을 선택해 학점을 취득하는 제도다. 고교 졸업을 위해선 3년간 192학점을 이수해야 하고, 학점은 ‘과목 출석 3분의 2 이상’, ‘학업성취율 40% 이상’ 조건을 동시 충족하면 취득할 수 있다.

입시 중심의 경직된 교육, 수직적 서열화를 벗어나 다양한 선택과목을 제공한다는 등의 취지는 좋지만, 현장에선 혼란도 많다. 특히 교사들은 고교학점제로 업무 부담이 크게 늘었다는 입장이다. 출결 업무가 번거로워진 데다가 ‘최소 성취수준 보장지도’까지 챙겨야 해서다.

최소 성취수준 보장지도는 학업성취율 등의 학점 이수 기준을 충족하지 못한 학생에게 보충학습을 제공하는 것으로, 현재 1학점당 ‘5시수’의 보충학습이 진행되면 이수 처리된다. 고교 과목은 통상 4학점인데, 이 경우 20시간의 보충지도가 필요한 셈이다. 최소성취수준 보장지도는 성적 하위권 학생에 대한 예방·보충 지도가 확대돼 기초학력이 올라가는 등의 효과가 있다. 교육부에 따르면 올해 1학기 학점 이수 기준 미도달 학생은 당초 7.7%였으나 최소성취수준 보장지도를 통해 미이수 학생 비율은 0.6%로 줄었다.

그러나 교사 입장에선 학업성취도가 떨어지는 학생들에게 20시간씩 보충지도를 해야 하는 부담이 생긴 것이어서 고충도 크다. 현장에선 초·중학교부터 학습 결손이 누적돼 기초학력이 떨어지는 상태에서 입학한 학생이 많은데도 고교 교사에게만 책임교육을 강조한다는 불만도 많다. 학업성취율 미도달 학생 수를 줄이기 위해 시험 문제를 쉽게 내는 등의 편법도 횡행하는 상황이다.

출결의 경우 담임교사가 일괄 처리했던 과거와 달리 과목별로 일일이 출석을 체크해야 한다. 예를 들어 기존엔 아침에 학교에 온 뒤 수업을 듣지 않고 조퇴해도 결석으로 처리 되지 않았지만, 고교학점제에선 학교에 오더라도 수업을 듣지 않으면 각 과목의 출석 인정이 되지 않는다. 이에 따라 학생들의 수업 참여도는 증가했으나 동시에 교사들에겐 출결처리 업무가 또 다른 부담으로 돌아갔다.

고교학점제가 원활하게 운영되기 위해선 다양한 선택과목이 개설돼야 하지만, 교사·강사 수가 부족하다는 것도 문제다. 실제 고교학점제 도입 후 각 학교에선 1과목만 담당하는 교사가 줄고, 2과목 이상을 담당하는 교사가 늘어난 것으로 나타났다. 올해 1학기 기준 3과목 이상을 담당하는 교사는 21.9%에 달했다. 교사 수 부족 등으로 학교 소재지·규모에 따라 개설과목 편차도 나타나고 있다.

◆개선안 내놓은 교육부 “교사 부담 줄일 것”

교원단체를 중심으로 고교학점제에 대한 비판 목소리가 연일 높아지면서 교육부는 개선안을 내놨다. 우선 교사들의 고충이 큰 최소성취수준 보장지도의 경우 예방·보충지도 시수를 1학점당 5시수에서 3시수로 줄였다. 기존에 4학점 과목에서 보충지도를 20시간 해야 했다면, 12시간으로 줄어든 것이다. 예방지도는 기존에는 보충지도 시수의 50%까지, 정서지원 프로그램은 25%까지 인정했지만 앞으론 교육감이 정하는 규정에 따라 학교에서 자율적으로 운영할 수 있다.

또 출석률 미도달 학생의 경우 추가 학습은 100% 온라인 프로그램으로도 운영 가능하도록 완화됐다. 수업 교시별 출결처리 권한은 담당교사와 담임교사에게 동시에 부여하고, 공통과목의 ‘세부능력 및 특기사항’ 기재도 1·2학기 과목 합산 최대 1000자에서 500자로 줄여 교사 부담을 경감한다.

교육부는 이와함께 행정안전부 등과 협의해 내년 교원 정원 긴급 확보를 추진한다는 방침이다. 정확한 증원 규모는 나오지 않았지만, 교육계에선 기존 교사 수급 계획보다 1만명 이상 늘어야 한다는 목소리가 나온다. 아울러 읍면 지역 학교 등이 강사 채용 시 예산을 지원하고, 대학 시간제 강사 등도 고교 수업을 지원할 수 있도록 고교-대학 간 협력을 강화해 다양한 과목 개설을 지원한다는 계획이다.

교육부 관계자는 “이번 대책으로 선생님들이 출결, 학생부 기재, 최소성취수준 보장 지도 등과 관련해 겪던 어려움은 상당 부분 해소돼 현장이 안정화될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

◆‘학점 이수 기준 완화’는 국교위 손에

고교학점제의 가장 큰 쟁점인 ‘학점 이수 기준 완화’와 관련해선 이번 대책에 담기지 않았다. 교사들은 현재 학점 미이수 학생을 챙기면서 발생하는 부담이 큰 만큼 학점 이수·미이수 제도를 폐지해야 한다고 주장하고 있다.

교육부는 학업성취율, 출석률 등 학점 이수 기준 완화는 국가 교육과정 개정이 필요한 사안이라 국교위 소관이라는 입장이다. 교육부는 “국교위 소관 사무여서 교육부가 결정할 수 없다”며 “2가지 안을 국교위에 제안하고, 내년 2월까지 함께 논의할 것”이라고 밝혔다.

교육부가 제안한 안은 ①공통과목은 현재처럼 학업성취율·출석률을 모두 적용하고, 선택과목은 출석률만 적용하는 방식 ②공통·선택과목 모두 출석률만 적용하는 방식이다. 교육부는 공통과목은 현안을 유지하는 ①번 방안이 고교학점제의 취지를 더 잘 살린다고 보고 있다. 다만 교육부의 고교학점제 자문위원회에서 ②번 안을 권고해 국교위에 두 가지 안을 모두 제안했다. 교육부 관계자는 “고교학점제 효과와 현장의 어려움을 해소해야 한다는 목표 사이에서 균형을 찾아야 한다는 생각”이라며 “국교위에서 다양한 방안을 모두 테이블에 올려놓고 논의에 속도를 내 내년 신학기에 적용될 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

교원단체들은 교육부의 개선안이 나온 점에 대해선 환영하면서도 이번 개선안에 핵심 과제들은 담기지 않았다고 비판했다. 3대 교원단체(한국교원단체총연합회·전국교직원노동조합·교사노동조합연맹)는 이날 공동 입장문을 내고 “교육부가 뒤늦게나마 일부 개선 방안을 내놓았지만 이번 발표는 여전히 불충분하며, 핵심 과제들은 여전히 미뤄진 채 남아 있다”며 “교육부는 지금이라도 교원단체와 긴밀히 협의하며 학교 현장의 목소리에 기반해 제도를 재검토하고, 실질적 개선을 이루어야 한다”고 밝혔다.

이들은 “미이수제와 최소성취수준 보장지도 문제가 국교위에서 다뤄져야 한다는 이유로 당장 개선되지 못한 것은 매우 유감”이라며 “학생 낙인이나 학교 이탈을 부추기는 등 역효과를 불러온 미이수제와 최성보는 완전히 폐지되어야 한다”고 주장했다. 또 “학점제의 근간인 학점 이수/미이수 폐지, 교원 증원, 평가 방식 전환이 전격적으로 이루어지지 않는 한 고교학점제는 계속해서 현장의 폐지 요구에 직면할 수밖에 없다”며 “내년 새 학기가 시작되기 전까지 개선 방안을 마련하고 실제 현장에 적용하려면 시간이 촉박하다. 교육 당국은 더 이상 미루지 말고, 학교 현장의 혼란을 근본적으로 줄일 수 있는 즉각적이고 가시적인 변화를 내놓아야 한다”고 강조했다.

