7080 국악가요, ‘힙’한 감각으로 재탄생

국립국악관현악단이 10월25일 국립극장 하늘극장에서 ‘국악가요’(포스터) 무대를 연다. 1970~1980년대 대중의 마음을 사로잡았던 국악가요를 오늘의 감각으로 되살리는 공연이다.



국악가요는 1970년대 후반 등장해 1980년대에 특히 인기를 끌었던 장르. 전통 장단과 가락에 대중가요 감성을 결합한 민요풍 창작가요다. 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 멜로디와 한국적 정서를 담아낸 특유의 감성이 어우러져 큰 호응을 얻었다.

창작국악연주그룹 ‘슬기둥’을 비롯해 강호중, 주병선 등의 가수가 대학가요제 및 각종 방송 무대를 통해 인기를 끌었다. 이후 음악시장의 급격한 변화 속에 대중 시야에선 사라졌다.



이번 공연은 국악가요에 반영된 시대상과 변화의 흐름을 국악관현악과 함께 본격적으로 재조명한다. 이와 더불어 잊힌 장르로 여겨졌던 국악가요의 문화적 의미와 확장 가능성도 새롭게 고찰한다. 지휘와 해설은 국립국악관현악단 예술감독 겸 단장이자 ‘슬기둥’의 작곡가였던 채치성이 맡는다. 1980년대 인기를 끌었던 국악가요의 대표곡과 신규 창작곡까지 총 12곡을 들려준다.



첫곡은 채치성이 작곡한 대표곡 ‘꽃분네야’를 국립국악관현악단 상주작곡가 손다혜가 국악관현악으로 새롭게 작·편곡한 ‘찬란함 속으로’. 이어서 대표적 국악가요인 김영동의 ‘어디로 갈거나’, 조광재의 ‘산도깨비’, 채치성의 ‘독도아리랑’과 ‘타버린 사랑’, 박범훈의 ‘배 띄워라’ 등이 대규모 국악관현악 편성으로 연주된다.



협연자로는 국악가요 1세대 소리꾼 강호중을 비롯해 전명신·주병선 등도 무대에 오른다. 국립창극단 단원 이광복·이소연과 민요 소리꾼 홍승희가 참여해 세대를 뛰어넘는 국악가요의 매력과 정서를 각자의 방식으로 표현한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지