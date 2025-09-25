송미령 "산지 쌀값, 상승세 둔화…10월 중순 안정될 것"

송미령 농림축산식품부 장관은 25일 쌀값 상승세가 다음 달께 안정될 것으로 말했다.



송 장관은 이날 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 2025 대한민국 농업박람회 행사장에서 연합뉴스와 만나 "산지 쌀값의 오름폭이 둔화하고 있다"면서 이런 흐름이 이어질 것이라고 예상했다.

송 장관은 통계청이 조사한 직전 대비 산지 쌀값이 지난 5일 기준 2.2% 올랐으나 지난 15일에는 직전 조사 때보다 0.9% 올랐다고 설명했다. 지난 15일 기준 산지 쌀값은 20㎏당 5만6천333원이다.



산지 쌀값이 상승하면서 쌀 소매가격은 20㎏당 6만5천원을 넘었다.



한국농수산식품유통공사에 따르면 전날 기준 쌀 20㎏당 소매가격은 6만5천28원으로 작년보다 27.6%, 평년 대비 22.7% 각각 비싼 가격이다.



송 장관은 "통상 10월 중순에 쌀값이 안정된다"면서 올해도 그럴 것으로 예상했다.



그는 "10월 중순 수확기 대책도 발표할 것"이라고 말했다. 양곡관리법에 따라 농식품부는 매년 10월 15일까지 쌀 수급 안정 대책을 수립해야 한다.



쌀값 안정을 취해 쌀 할인 지원 추가 확대 조치도 거론된다. 농식품부는 이달 앞서 쌀 할인 지원을 20㎏당 3천원에서 5천원으로 늘렸다.



송 장관은 할인 지원 확대와 관련해 산지 가격과 소매 가격 추이를 보면서 결정할 것이라고 말했다.



송 장관은 이날 농업박람회 개막식에서는 "밥 한 공기에 300원 정도는 생산자가 받아도 되지 않겠나. 소비자도 이해해달라"면서 "그렇지만 수확 철이 다가오고 있으니 소비자도 만족할 만큼 (가격이) 안정될 것"이라고 말했다.



농식품부는 다음 달 초·중순에 햅쌀이 본격적으로 수확되면 쌀 가격이 안정될 것이라고 전망했다.



농식품부는 "9월은 햅쌀 생산량 중 일부(조생종)가 출하되는 시기"라면서 "추석 연휴와 기상 상황에 따라 수확 시기는 다소 변동이 있을 수 있으나 햅쌀 생산량의 90%인 중만생종은 10월 초·중순부터 본격적으로 수확될 것으로 전망된다"고 말했다.



이어 "중만생종은 지난해보다 닷새(5일) 정도 수확이 이를 것으로 전망된다"면서 "중만생종 판매가 본격적으로 이뤄지면 산지 쌀값이 안정화하고 소비자 쌀값에도 반영되리라는 것이 대다수 현장과 전문가의 의견"이라고 설명했다.



농식품부는 산지 유통업체의 원료곡(벼) 확보 문제를 해결하기 위해 정부 양곡 5만5천t(톤)을 대여 방식으로 공급하고 있다.



농식품부는 3만t을 이미 푼 데 이어 이달 추가 발표한 2만5천t도 최대한 빨리 공급을 완료할 계획이다.

