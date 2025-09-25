나르왈, 높은 브랜드 경쟁력으로 글로벌 로봇청소기 시장 세계 5위 진입

나르왈(Narwal)이 2025년 2분기 전 세계 로봇청소기 출하량 52만 4,200대를 기록하며 8.5%의 점유율을 기록했다. 해당 기록은 국제 데이터 기업 IDC가 최근 발표한 ‘글로벌 스마트 홈 청소 로봇 장비 시장 분기 추적 보고서’에 따른 수치다.

글로벌 시장에서 세계 5위에 오르며 빠른 성장세를 보인 나르왈은 업계를 선도하는 차세대 로봇청소기 제조업체다.

시장 조사 기관 IDC는 중국 제조업체의 해외 진출 성과가 두드러진 이유로 ▲고급 제품 배치에 집중하여 제품 부가가치와 브랜드 경쟁력을 높인 점과 ▲해외 시장에서 공격적인 확장 전략을 채택한 점을 꼽았다.

나르왈 관계자에 따르면, 나르왈은 시장 침투율이 낮은 지역을 중심으로 차별화된 전략을 펼치며 글로벌 시장에서 영향력을 확대하고 있다. 2025년 상반기에는 북미 시장에서 예상 판매 목표를 조기 달성했고, 유럽 시장에서는 50%의 성장을 기록했다. 또한 동남아시아, 호주, 라틴아메리카, 중동 등 신흥 시장에서는 200% 이상의 고성장을 이어가고 있다.

향후 글로벌 확장 전략에서 나르왈은 신흥 시장을 우선적으로 배치할 계획이다. 2025년 한 해에만 70개 이상의 신규 해외 시장에 진출할 것으로 전망되며, 전체 해외 사업은 3~4배의 성장이 기대된다.

현재 중국 스마트 로봇청소기 제조업체들은 기술 혁신과 채널 전략을 바탕으로 전 세계 시장 점유율을 확대하며 글로벌 경쟁 구도를 재편하고 있다. 나르왈은 사용자 니즈에 기반한 지속적인 제품 혁신과 현지화 전략을 통해 업계 선도적 위치를 강화하고, 중국 지능형 제조의 글로벌 경쟁력을 한층 높여 나갈 것으로 기대된다.

