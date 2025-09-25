“집 안에서도 차량 온도 제어”…삼성전자 스마트싱스와 연동한 ‘홈투카’ 서비스 개시

아침에 스마트 도어락을 열면 차량 시동이 자동으로 걸리고, 날씨가 더운 날 미리 차량 에어컨이 작동된다. 요리를 시작하면 후드가 자동으로 켜지게 할 수도 있다.

삼성전자 스마트싱스에 새롭게 도입된 '홈투카(Home-to-Car)' 기능 앱 화면. 삼성전자 제공

삼성전자는 스마트싱스 앱 업데이트를 통해 버튼 하나로 가족에게 도움을 요청할 수 있는 ‘스마트싱스 세이프’, 현대자동차그룹과 협력을 통한 ‘홈투카’ 차량 연동 기능을 신규 도입했다고 25일 밝혔다.

스마트싱스 세이프는 일상의 안전을 향상시킬 수 있는 보조적 기능으로, 1인 가구 증가와 고령화 추세에 따라 안전한 일상에 대한 니즈가 크다는 점에 착안해 도입됐다.

사용자가 몸이 불편하거나 일상 속 위험을 감지했을 경우 스마트폰이나 태블릿 화면에 ‘바로 가기’로 설정해놓은 버튼을 누르면 스마트싱스 앱의 ‘내 장소’에 등록된 사람에게 사용자의 시간∙위치 정보가 실시간으로 공유된다. 공유된 정보 알림은 모바일, 태블릿, TV, 패밀리허브 냉장고 등에서 확인 가능하다.

삼성전자는 또 현대차그룹과 함께 스마트싱스 지원 범위를 차량까지 확대하는 ‘홈투카’ 기능을 추가했다.

스마트싱스 앱으로 자동차를 통제하는 것이다. 사용자는 스마트싱스 앱을 통해 현대·기아 차량의 공조, 시동 상태를 확인하고, 문 잠금·해제, 전기차 충전 시작·중지 등을 제어할 수 있다.

또 집안의 다른 기기와 연동해 자동차와 자동화 루틴을 만들 수 있다. 예컨대 아침에 스마트 도어락을 열면 차량 시동이 자동으로 걸리고, 날씨가 더운 날 미리 차량 에어컨이 켜지는 식이다. 이 기능은 한국에서 우선 도입되며 향후 지원 국가를 확대할 계획이다.

이번 업데이트를 통해 ‘홈 라이프’ 기능에 자동화 루틴 추천도 추가됐다.

이 기능을 사용하면, 반려동물을 가족 구성원으로 둔 사용자에게는 펫 케어 서비스를 추천하고, 요리에 관심이 많은 사용자에게 푸드 서비스를 제안하거나 쿡탑이 켜지면 후드가 자동으로 켜지는 등의 자동화 루틴을 추천하는 등 사용자와 가족에게 더욱 세심한 서비스를 제공한다.

스마트싱스가 진단한 기기 상태 정보 전송, 과거 수리 이력 확인 등도 가능해 서비스센터를 갔을 때 더 편하게 수리가 가능하다.

삼성전자 제공

정재연 삼성전자 스마트싱스팀장(부사장)은“스마트싱스는 고객이 더 나은 삶을 누릴 수 있도록 일상의 안전을 강화하고 모빌리티까지 연동되는 플랫폼으로 발전하고 있다”며 “앞으로도 고객이 필요로 하는 서비스를 지속 확장해 삼성전자만의 차별화된 AI 홈 경험을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

