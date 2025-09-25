“더 저렴할 줄 알았는데”…추석선물 세트의 배신

추석을 앞두고 선물세트 가격이 낱개 상품으로 구매할 때보다 비싼 것으로 나타났다. 동일한 추석 선물 제품인데도 가격 차는 판매처별로 최대 두 배나 벌어졌다.

한국소비자원은 올해 추석 선물 세트 가격 조사 결과를 25일 이같이 발표했다.

지난 7일 서울의 한 대형마트에서 시민들이 추석선물을 고르고 있다. 연합뉴스

소비자원이 대형마트와 백화점, 제조업체 공식몰에서 동시에 판매하는 선물 세트 16종을 비교한 결과 모든 상품 가격이 백화점에서 가장 높았다.

품목별로 보면 통조림 선물 8종의 가격은 판매처별로 최소 25.0%에서 최대 68.2%의 차이를 보였다.

김 5종은 백화점 가격이 대형마트 할인가나 제조업체 자사몰 가격보다 42.8% 비쌌고, 혼합세트 3종 가격의 차는 16.8∼42.8%였다.

선물 세트 16종 외에 생활용품 6종은 백화점 가격이 대형마트 할인가의 최대 두 배에 달했다.

추석 선물세트. 연합뉴스

소비자들은 세트 상품이 낱개 구매보다 저렴할 것으로 인식할 수 있지만, 오히려 세트 가격이 비싼 경우가 많은 것으로 확인됐다.

소비자원이 제조업체 공식몰에서 판매하는 선물 세트 중 낱개로 구매가 가능한 43종 상품의 가격을 조사한 결과 83.7%(36종)의 세트 가격이 낱개보다 비쌌다.

또 세트가 낱개보다 비싼 상품(36종)의 경우 세트 가격과 낱개를 합친 가격 간 차이는 평균 24.9%였고, 최대 103.7% 차이가 나는 제품도 있었다.

소비자원 관계자는 "명절 선물 세트는 포장과 마케팅 비용이 포함돼 낱개 합산 가격보다 비싼 것으로 분석된다"고 말했다.

서울의 한 마트에서 고객이 진열된 추석선물세트를 둘러보고 있다. 연합뉴스

소비자원이 지난해와 올해 추석 선물로 판매된 동일 상품 116종의 가격을 살펴본 결과 50종(43.1%)의 가격이 올랐다.

조사 대상의 절반 이상인 59종(50.9%)은 가격이 같았고, 7종(6%)은 값이 내렸다.

소비자원은 각 유통채널에 추석 선물 세트의 상품명과 구성품에 대한 정확한 정보를 제공하도록 권고할 예정이다.

소비자원 관계자는 "소비자들은 선물 세트를 구매할 때 유통채널별 가격 차이와 할인정보, 구성품 등을 꼼꼼히 비교해 구매해야 한다"고 조언했다.

