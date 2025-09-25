법원, 윤석열 출석 예정 ‘체포방해’ 혐의 첫 재판 중계 허용

법원이 내란특별검사팀(특검 조은식)이 윤석열 전 대통령에 대해 추가 기소한 사건 첫 공판의 영상 중계를 허용했다.

서울중앙지법 형사35부(재판장 백대현)는 25일 “특별검사의 재판중계 신청에 대하여 오늘 ‘윤석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률’(이하 '내란특검법') 11조에 따라 일부 허가했다”고 밝혔다.

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

윤 전 대통령의 해당 재판은 26일 오전 10시15분에 서울중앙지법 417호 법정에서 열린다. 재판부는 ‘공판기일의 개시 시부터 종료 시’까지 법원의 영상용 카메라를 이용한 중계를 허용했다. 또한 공판 개시 전까지 언론사들의 법정촬영도 허가했다.

다만 보석심문에 대한 중계신청은 허용하지 않았다. 재판부는 26일 법정에서 해당 결정을 선고하며 중계신청 부분을 불허한 이유를 밝힐 예정이다. 앞서 특검은 해당 1차 공판 및 보석 심문에 대해 ““개정 전 내란특검법 11조 4항에 근거해 국민들의 알권리를 충분히 고려했다”며 개시부터 종료까지의 생중계를 법원에 요청했다.

윤 전 대통령은 26일 특수공무집행방해, 직권남용권리행사방해 등 추가 기소 사건의 첫 공판 및 보석 심문에 참석할 계획이다. 윤 전 대통령 변호인은 “형사재판에서 피고인의 출석은 형사소송법상 공판개정의 요건이므로 참석해야 한다”고 설명했다.

