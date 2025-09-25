채해병특검 “‘임성근 친척’ 박철완 부장검사 휴대전화 압수수색”

해병대 채모 상병 순직사건 관련 외압·은폐 의혹을 수사하는 특별검사팀(특검 이명현)이 35일 오전 임성근 전 해병대1사단장과의 대화 내역을 확보하기 위해 임 전 사단장의 사촌인 박철완 부산지검 부장검사의 휴대전화 압수수색에 나섰다.

정민영 채해병 특검보. 뉴시스

정민영 채해병 특검보는 25일 오전 정례 브리핑에서 “채상병 사망 사건 업무상과실치사 혐의 관련 부산지검 소속 박철완 부장검사에 대한 압수수색을 진행 중”이라고 말했다. 박 전 부장검사는 임 전 사단장의 사촌 동생으로, 지난해 7월 임 전 사단장이 국회 법제사법위원회 청문회에 출석했을 당시 문자 메시지로 법률 자문을 해준 것으로 알려진 인물이다.

특검은 박 부장검사가 2023년 7월 채상병 순직 관련 수사가 진행되던 당시에도 임 전 사단장과 긴밀히 소통한 정황을 포착해 이날 압수수색을 진행했다. 정 특검보는 “임 전 사단장이 특검에 휴대전화 비밀번호를 알려주지 않고 특검 조사에 협조하지 않고 있는데 새로운 증거로 박 부장검사의 휴재전화를 압수할 필요가 있다고 보여 이를 법원에 소명해 압수수색 영장을 발부받았다”며 “핵심 피의자인 임성근과 사건에 대해 어떤 논의를 주고 받았는지 확인할 필요가 있다”고 설명했다. 그러면서 “박 부장검사는 현재 피의자가 아닌 참고인 신분”이라며 주거지와 사무실은 압수수색 대상이 아니었다고 덧붙였다.

특검은 임 전 사단장 관련 개신교계 구명로비 의혹에 연루된 한기붕 전 극동방송 사장이 특검을 고소·고발한 것을 두고 “정당한 특검 수사에 대한 근거없는 비방을 멈추고 특검에 추럭해 진실 규명에 협조해주길 바란다”고 밝혔다.

전날 한 전 사장은 채해병 특검팀이 김장환 극동방송 이사장(목사)의 통신기록을 유출했다며 이 특검과 정 특검보 및 특검수사 담당자 등 5명을 공무상 비밀누설 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 서울중앙지검에 고소했다.

정 특검보는 “특검팀에서 통신내역이 유출된 사실이 없다”며 “수사 과정에 위법이 없도록 관련 절차를 철저히 준수하고 있다. 불법 표적 수사라는 주장에 동의할 수 없다”고 반박했다. 이어 “2023년 7월31일 윤석열 전 대통령의 격노가 있었던 국가안보실 회의를 전후로 김 목사가 주요 공직자들과 지속적으로 연락을 주고받은 사실, 국방부에서 순직사건을 재검토하던 시기 김 목사가 윤 전 대통령을 직접 만나고 임 전 사단장과 통화하는 등 구명에 관여한 정황을 확인했다”고 설명했다.

그러면서 “압수수색 결과 등을 바탕으로 김 목사와 한 전 사장의 조사 필요성이 있다고 판단해 적법하게 출석을 요구했으나 김 목사 등은 조사 내용을 사전에 알려달라는 등 수용 불가능한 요구 사항을 내세워 출석에 불응하고 있다”고 했다. 특검팀은 김 목사 등을 조사하기 위해 공판(기소) 전 증인신문을 청구하는 방안을 적극적으로 고려하고 있다.

한편 특검은 이날 오전부터 수사 외압 의혹의 핵심 피의자인 이종섭 전 장관에 대한 2차 피의자 조사를 진행 중이다. 이날 오후 1시30분부터는 전날 조사한 임기훈 전 국가안보실 국방비서관의 추가 참고인 조사를 진행한다.

