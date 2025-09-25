‘생성형 AI’가 고립 청소년·청년 상담…수원시, 24시간 상담 서비스

수원특례시가 생성형 인공지능(AI)을 활용해 고위험 고립 위기 청소년·청년과 상담하는 서비스를 정식으로 출범한다고 25일 밝혔다.

시에 따르면 청소년·청년 공감상담 서비스 ‘점프 프렌즈’는 올해 3월부터 이달 15일까지 이어진 시범 운영 기간에 1165명이 이용했다.

‘점프 프렌즈’ 누리집. 수원시 제공

전국 기초지자체 가운데 처음으로 도입된 이 서비스는 청소년과 청년이 점프 프렌즈 누리집에 접속하면 생성형 AI를 활용해 언제든 대화할 수 있도록 24시간 개방된다.

대면 접촉을 어려워하는 청소년·청년들에게 비대면 방식으로 접근해 AI가 상담내용·패턴을 분석하고 외로움·불안·우울감 등 위험 신호를 조기에 감지하도록 설계됐다.

시는 이를 통해 고립·은둔 위기 청소년·청년을 선별해 수원시청소년청년재단으로 연계한 뒤 전문 상담을 받도록 했다. 시범 운영 기간 5명의 청소년이 절차를 거쳐 전문 상담을 받을 수 있었다.

이재준 시장은 “고립·은둔 위기에 놓인 청소년과 청년이 일상을 회복해 사회로 나가도록 서비스를 마련했다”며 “서비스 대상을 중장년층, 노년층까지 확대해 모든 연령을 아우르는 사회 안전망으로 발전시키겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지