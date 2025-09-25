국힘, 與 '김현지 국감증인 반대'에 "최측근 위세에 눌려"

국민의힘은 25일 대통령실 국정감사 기관 증인으로 김현지 총무비서관을 부르는 것을 반대하는 더불어민주당을 재차 비판했다.



최은석 원내수석대변인은 이날 논평을 내고 "이재명 대통령이 각별히 아끼는 심복 앞에서는 한없이 고개를 숙이는 더불어민주당의 모습이 애처롭다"며 "정진상, 김용을 넘어서는 최측근의 위세에 눌려 국정감사 의무마저 외면하는 초라한 행태"라고 지적했다.



이어 "무엇보다 김 비서관은 이재명 정부 인사 검증 실패의 원흉으로 지목되고 있다"며 "사법부에는 협박을 일삼으면서 권력 실세는 감추려 드는 이중적 태도, 바로 그 저열한 패거리 의식이 민주당의 민낯"이라고 꼬집었다.



이충형 대변인도 논평을 내 "14대 국회 이후 총무비서관은 단 한 번도 증인에서 제외된 적이 없다"며 "과연 민주당에 김 비서관은 절대 불러서는 안 되는 존엄한 존재냐"고 반문했다.



그는 "김 비서관은 항간에는 '만사현통'으로 불릴 정도로 권력의 심장부로 통한다"며 "민주당이 두려워하는 것이 뭔가. 원칙을 저버린 이런 선택적 행태는 국민 앞에서 '문고리 권력'을 지키겠다는 의도를 자인하는 셈"이라고 말했다.



앞서 민주당은 전날 국회 운영위에서 대통령실 국감 기관 증인으로 김 비서관을 채택하는 것에 대해 "총무비서관을 불러 정쟁으로 삼으려는 국민의힘 의도에 동조할 수 없다"(문진석 의원)며 반대했다.



이에 대해 국민의힘은 "14대 국회 이후 총무비서관은 단 한 번도 증인에서 제외된 적이 없다"며 "김 비서관은 절대 불러서는 안 되는 존엄한 존재냐"(유상범 의원)이라며 민주당을 비판했다.



대통령실 국정감사는 11월 6일 진행된다.



김 비서관은 이른바 성남 라인으로 이 대통령 핵심 측근이다.

<연합>

