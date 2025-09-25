‘KCC 스마트 테크 클럽’ 공식 출범

KCC가 자율주행 물류로봇 증가에 발맞춰, 스마트 바닥재 전문 파트너 인증 네트워크를 구축하고 시장공략에 나선다.

KCC 스마트 테크 클럽 발대식에서 KCC 관계자가 관련 내용을 설명하는 모습. KCC 제공

KCC는 스마트 바닥재 전문 파트너인 회원사들과 KCC 유통도료 사업부장 함성수 상무 등 임직원이 참석한 가운데 ‘KCC 스마트 테크 클럽(KCC SMART TECH CLUB)' 발대식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 25일 밝혔다.

이번 프로그램은 스마트 팩토리와 물류 자동화 창고 등 안전성과 생산성이 중시되는 스마트 팩토리와 물류 자동화 창고 수요 증가에 맞춰 출범했다.

'KCC 스마트 테크 클럽 (이하 스마트 테크 클럽)’은 초평탄3) 시공능력, 장비, 면허 보유 여부, 사후 관리(A/S), 교육 참가 등 다양한 측면에서 엄격한 기준을 적용해 파트너사를 인증하는 프로그램이다.

KCC는 스마트 테크 클럽 인증 파트너를 대상으로 정기 교육을 이수하고, 지속적인 재평가를 통해 기준에 충족한 업체만 자격을 유지할 수 있도록 관리할 예정이다. 또한 인증 업체들을 체계적으로 관리해 상향 평준화를 이루어 나감으로써 고객의 신뢰를 구축해 나간다는 계획이다.

KCC 스마트 바닥재는 ▲시공 편의성과 디자인을 강화한 ‘스마트 T’ ▲내마모성과 내구성을 강화한 ‘스마트 E’ ▲하이브리드 소재로 초고강도 성능을 구현한 ‘스마트 C’ ▲콘크리트 표면 강화용 시스템 ‘스마트 H’ 등 4종으로 구성돼 있다. 이 제품들은 AGV·AMR 특성에 맞춰 바닥 손상과 정전기를 방지하고, 물류 자동화 시설의 내구성과 안정성을 크게 높일 수 있다.

KCC 유통도료 사업부장 함성수 상무는 “스마트 물류 산업이 빠르게 성장하는 만큼 KCC 스마트 바닥재 수요도 함께 증가할 것으로 기대하고 있다. KCC는 단순히 제품 공급에 그치지 않고 파트너사와 협력해 시공 품질까지 관리함으로써 발주처가 안심하고 선택할 수 있는 솔루션을 제공할 것”이라고 전했다.

