고종이 아펜젤러에게 하사한 나전삼층장, 국가민속문화유산 지정

고종이 미국인 선교사 아펜젤러에게 하사했다고 전해지는 전통 가구가 국가유산으로 관리된다.

국가유산청은 서울 중구 배재학당역사박물관 소장 ‘나전산수무늬삼층장’(사진)을 국가민속문화유산으로 지정했다고 25일 밝혔다.

19세기 말 제작된 것으로, 가로 114.9㎝, 세로 54.6㎝, 높이 180.3㎝ 규모다. 검은 옻칠 바탕 위에 오색 자개를 섬세하게 박아 넣었다. 정면과 양옆에는 산수화와 문자 문양을 배치했다. 여섯 개 문짝 안쪽에는 화초와 돌을 화려한 색감으로 그려 넣어 회화와 공예가 어우러진 장식미를 보여준다.

삼층장은 유물 자체로도 가치가 크다. 삼층장은 조선 후기인 1800년대 이후 왕실과 상류층에서 유행한 것으로 알려졌는데, 왕실 자녀가 분가하거나 출가할 때 준비하는 필수품으로 꼽혔다. 이 유물 역시 19세기 말 궁중과 상류층에서 사용했던 삼층장 양상을 나타낸다. 경남 통영 지역에서 제작해오던 양식과 나전 기술도 엿볼 수 있다.

이 나전 삼층장은 배재학당을 세운 아펜젤러 가문이 대를 이어 보관해오다, 2022년 그의 외증손녀 다이앤 도지 크롬 여사가 박물관에 기증했다. 크롬 여사는 아펜젤러 둘째 딸 아이다의 손녀다.

국가유산청 관계자는 “19세기 말 대한제국 황실과 서양 선교사의 관계를 보여주는 자료로, 유사한 크기와 제작 양식을 갖춘 삼층장이 극히 희소해 가치가 크다”고 설명했다.

