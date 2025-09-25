손톱 거스러미 뜯다 병 키운다… 손톱 감염 ‘조갑주위염’ 주의보

손톱 주변이 붓고 고름이 찬 ‘조갑주위염’ 증상 모습. 클립아트코리아

20대 직장인 A씨는 평소 손톱 주변에 생긴 거스러미를 손이나 이로 뜯는 습관이 있었다. 대수롭지 않게 넘기던 그는 어느 날 통증이 심해지고 노란 고름까지 차오르자 병원을 찾았고, ‘조갑주위염’ 진단을 받았다.

손톱 주변은 피부가 쉽게 갈라져 거스러미가 생기는 부위다. 이를 방치하거나 무심코 뜯으면 피부가 더 깊고 넓게 손상되면서 세균이 침투해 염증으로 이어질 수 있다. 조갑주위염이 생기면 손발톱 주변이 붓고 열감이 동반되며, 심한 경우 통증과 함께 농양이 생긴다.

예방을 위해서는 손톱과 주변을 깨끗이 유지하고, 거스러미가 생겼을 때 손으로 뜯지 말고 소독한 손톱깎이나 가위로 잘라내야 한다. 또 핸드크림이나 바세린 등을 이용해 손톱 주변 피부가 건조하지 않도록 보습하는 것이 중요하다. 네일아트나 리무버 사용은 손의 수분과 유분을 빼앗아 피부를 더 건조하게 만들 수 있으므로 자제하는 것이 좋다.

이대목동병원 피부과 변지연 교수는 “가을·겨울철처럼 건조한 계절이나 물을 자주 만지는 환경에서 거스러미가 쉽게 발생한다”며 “이때 상처 부위로 병원균이 침투하면 조갑주위염으로 발전할 수 있다”고 설명했다.

변 교수는 “조갑주위염은 작은 상처를 방치하거나 자극해 감염이 악화되는 경우가 많다”며 “초기에는 국소 항생제만으로도 호전될 수 있지만, 심하면 봉와직염으로까지 진행될 수 있으므로 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 찾아 치료를 받는 것이 바람직하다”고 조언했다.

