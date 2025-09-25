제주시내 카지노 중국인 50여명 난동…3명 검거

제주의 한 외국인 전용 카지노에서 중국인들이 집단 항의하며 난동을 일으켜 경찰이 출동하는 소동이 벌어졌다.

25일 제주서부경찰서에 따르면 전날 오후 5시 30분쯤 제주시 노형동에 있는 특급호텔 카지노에서 ‘손님 50여명이 난동을 부리고 있다’는 카지노 측 신고가 경찰에 접수됐다.

제주 외국인 전용 카지노 전경.

중국인 4명이 바카라 게임을 하던 중 카드가 잘못 나왔다며 항의했고, 이때 객장에 있던 50여명이 동조하면서 20여분간 항의와 소란이 이어졌다.

이 과정에서 이들 중 3명이 제지하는 카지노 보안요원 3명을 폭행하는 일이 벌어졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 중국인 3명을 검거하고 특수 폭행과 업무방해 혐의로 구속영장을 신청할 예정이다.

경찰은 “손님들이 항의를 하는 과정에서 군중심리로 사람들이 모이면서 상황이 벌어진 것 같다. 파손된 기물은 없는 것으로 확인됐다”며 폐쇄회로(CC)TV 등을 확보해 자세한 사건 경위를 조사하고 있다고 설명했다.

