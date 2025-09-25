임태희 교육감 “지역 간 여건 극복…공정·공평한 교육 제공”

임태희 경기도교육감이 경기온라인학교 설명회에 참석해 “지역 간 교육 여건의 차이를 극복해 모든 학생에게 공정하고 공평한 교육을 제공하는 것이 경기교육의 지향”이라고 강조했다.

임 교육감은 24일 부천대에서 열린 ‘모두에 의한 모두를 위한 2025 학부모와 함께하는 경기온라인학교 운영 안내’ 설명회에서 “경기교육의 파트너인 학부모가 적극적으로 참여하고 협력할 때 비로소 미래교육이 완성된다”며 이같이 말했다.

임태희 경기도교육감이 24일 부천대에서 열린 경기온라인학교 운영 설명회에서 발언하고 있다. 경기도교육청 제공

그는 “경기온라인학교와 하이러닝으로 공교육의 외연을 넓히고 학생 맞춤형 교육을 실현하겠다”고 약속했다. 이어 학부모들과 경기교육청의 공교육 확대 및 학생 맞춤형 교육 정책에 대해 의견을 교환하기도 했다.

이날 설명회는 학부모와 함께 그리는 미래교육, 배움을 확장하는 경기온라인학교, 교사·학생이 성장하는 하이러닝, 인공지능(AI) 시대에 미래 인재를 키우는 공부법 등의 순으로 프로그램이 진행됐다.

명사 특강에 이어 경기온라인학교와 하이러닝을 학부모가 직접 체험하는 시간도 마련됐다.

의정부(16일), 용인(17일), 수원(23일)을 거쳐 마지막으로 열린 부천 설명회에는 학부모, 교직원 등 900여명이 참석했다.

