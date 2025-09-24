"유럽연합 인구 16.9% 빈곤층, 11.7% 저소득층"

유럽연합(EU) 27개 회원국 인구의 16.9%가 빈곤층, 11.7%가 저소득층으로 집계됐다.



프랑스 사회·보건 분야 통계청(DREES)은 24일(현지시간) 2021년 자료를 바탕으로 이 같은 보고서를 발표했다.

파리 고가 철로 아래서 생활하는 노숙자. AFP연합뉴스

빈곤층은 거주국 중위소득의 60% 미만, 저소득층은 중위소득의 60∼75%에 해당하는 가구로 분류했다.



프랑스의 빈곤층 비율은 전체 인구의 14.3%로 EU 평균보다 다소 낮았다. 다만 저소득층 비율은 12.6%로 EU 평균을 소폭 상회했다.



EU 내 빈곤층 비율이 가장 적은 나라는 체코(8.6%), 가장 높은 나라는 라트비아(23.4%)로 나타났다.



EU와 프랑스 모두에서 한부모 가정, 대가족, 실업자, 이민자, 독신자는 빈곤층이나 저소득층이 될 위험이 더 높게 나타났다.



근로 연령(25∼64세) 기준 EU 내 한부모 가정의 32.8%가 빈곤층으로 파악됐으며, 이 비율은 프랑스에선 38.8%까지 올랐다.



세 자녀 이상을 둔 다자녀 가구의 25.5%도 빈곤층으로 집계됐다.



EU 이외 국가 출신의 이민자 가정은 절반 가까운 44.2%나 빈곤층에 머물러 있는 것으로 나타났다.



65세 이상 은퇴자 가운데선 EU 평균 15.9%가 빈곤한 생활 수준에 놓여 있다. 프랑스 은퇴자들 가운데 빈곤층 비율은 10.5%로 평균보다 양호했다.

