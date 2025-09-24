KT "2025년 SMS 소액결제 인증 내역도 전수조사"

KT[030200]는 무단 소액결제 사태와 관련해 올해 발생한 모든 인증 방식 내용 내역에 대해 전수조사를 실시하기로 했다고 24일 밝혔다.



김영섭 KT 대표는 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회가 개최한 해킹 사태 청문회에서 "문자메시지(SMS), PASS 인증 등은 시간이 걸리는 사안"이라며 "우선순위에 따라 SMS 문자인증부터 점검할 것"이라고 말했다.



그러면서 "(전수조사) 기간을 (앞선 조사는) 6월 1일부터 했는데 지금은 2025년 1월 1일부터 전수조사를 시작하려 한다"고 덧붙였다.



앞서 KT는 6월 1일부터 9월 10일까지 이뤄진 소액결제용 자동응답 전화(ARS) 2천267만건을 조사해 피해 규모를 파악한 바 있다.



김 대표는 SK텔레콤[017670] 해킹 사태처럼 회사 차원에서 신규 가입 중단 등을 실시할 계획에 대해서는 "피해가 발생한 고객에 대해 여러 가지 합당한 조처를 하고 피해가 없는 전 고객에 대해서는 수사 결과와 피해 내역을 보고 (검토하겠다)"라고 말했다.

