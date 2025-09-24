속초 대관람차 법정 공방 마무리 수순…행정소송 11월 선고

강원 속초 해수욕장 대관람차 존속 여부를 둘러싼 법정 공방이 마무리 수순에 접어들었다.



춘천지법 강릉지원 행정1부는 24일 대관람차 사업자 측이 속초시를 상대로 낸 개발행위허가 취소처분 취소 청구 소송 변론기일을 열었다.

속초해수욕장 대관람차. 연합뉴스

대관람차 사업자(원고) 측은 그동안 속초시로부터 인허가받아 성실히 사업을 진행했다며 이제 와 인허가를 취소하는 것은 부당하고 주장하고 있다.



또 춘천지법 속초지원에서 진행 중인 김철수 전 속초시장의 직권남용권리행사방해 혐의 형사 재판 결과를 지켜봐야 한다는 입장을 밝히기도 했다.



특히 원고 측은 김 전 시장의 직권남용 혐의가 무죄가 나올 경우 속초시가 주장하는 김 전 시장과 업체 간 결탁 등의 주장이 힘을 잃게 될 것으로 보고 있다.



이에 대해 속초시(피고) 측은 인허가 과정에서 위법 사실이 드러난 이상 불가피한 조치라며 정당성을 역설하고 있다.



또 행정처분의 정당성과 법령 위반 여부는 독립적으로 판단 가능하다고 반박하기도 했다.



이 사건은 속초시에서 민자유치 방식으로 추진한 속초 해수욕장 관광 테마시설 사업의 업체 선정 과정에서 특정 업체의 특혜 의혹이 불거지면서 시작됐다.



공익감사를 벌인 감사원은 속초시가 규정을 위반해 공모지침서를 공고하고, 평가 방법을 특정 업체에 유리하게 변경했으며, 지침과 다른 방식으로 평가점수를 산정한 사실을 발견해 경찰 수사를 의뢰했다.



행정안전부는 대관람차 관련 특별 감찰을 실시한 뒤 인허가 과정에서 위법 사항을 발견, 시에 위법성 해소 방안 마련 및 관련자 징계를 요구했다.



이에 속초시는 지난해 6월 운영업체에 대관람차 해체 명령 등 행정처분을 내렸다.



행정처분에 불복한 사업자 측은 이번 행정소송을 제기함과 동시에 집행정지 가처분 신청을 냈다.



집행정지 가처분 신청은 법원으로부터 인용 결정을 받으며 대관람차 운행이 재개됐다.



이 사건과 별개로 춘천지법 속초지원에서는 직권남용권리행사방해 혐의로 기소된 김철수 전 속초시장과 간부급 공무원 A씨의 재판을 진행하고 있다.



재판부는 이날 변론을 종결했다.



선고기일은 오는 11월 19일 오후 4시로 예정돼 있다.

<연합>

