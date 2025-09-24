“사랑은 언제나 목마르다”…롯데칠성 ‘2% 부족할 때’ 모델에 안효섭·김민주

롯데칠성음료는 새로워진 ‘2% 부족할 때’ 모델로 배우 안효섭과 김민주를 발탁하고 광고를 공개했다고 24일 밝혔다.

롯데칠성음료 ‘2% 부족할 때’ 포스터. 롯데칠성음료 제공

롯데칠성음료는 2% 부족할 때 핵심 타깃인 2030세대가 선호하는 넷플릭스 글로벌 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 주인공 진우역을 맡은 안효섭과 그룹 아이즈원 활동 이후 배우로 주목받고 있는 김민주를 모델로 선정했다.

롯데칠성음료는 이번 광고에서 ‘물투명 니어워터’라는 콘셉트로 비가 내려 습기로 가득한 배경을 통해 두 주인공이 사랑을 시작하고 끝내는 감정을 감각적인 영상미로 표현했다. 첫 번째 에피소드는 남자의 여자를 향한 설레는 마음이 서로 같은 감정임을 알게 돼 사랑이 시작되는 스토리다. 두 번째는 사랑했던 두 사람이 결국 이별하는 슬픔을 다룬 사랑의 끝이라는 에피소드로 구성됐다.

특히 이번 광고는 과거 2% 부족할 때 광고 음악으로 화제를 모은 ‘사랑은 언제나 목마르다’를 안효섭과 김민주의 목소리로 새롭게 담아내 젊은 세대에게 신선한 느낌을 전달하고자 했다.

본편 광고는 TV와 온라인 채널 등을 통해 공개됐고 티저 광고는 지난주 롯데칠성음료 공식 유튜브와 인스타그램에서 사전 오픈됐다.

앞서 이달 중순 제로 칼로리로 리뉴얼된 ‘2% 부족할 때 복숭아’가 출시됐다. 과일색 패턴을 입힌 라벨과 용기 하단 물결무늬를 삽입한 페트병을 적용했다. 일상 속 활력이 필요한 소비자를 타깃으로 아르기닌 1000mg과 비타민B군 등이 함유된 신제품 ‘2% 부족할 때 바이탈 레몬라임’도 출시했다.

롯데칠성음료 관계자는 “이번 광고는 출시 이후 꾸준한 사랑을 받아온 2% 부족할 때만의 수분감 넘치는 사랑 이야기를 풀어내 소비자와 더욱 가까이 소통하고자 했다”며 “앞으로도 온·오프라인에서 다양한 행사를 통해 물투명 니어워터 2% 부족할 때를 알릴 예정”이라고 말했다.

