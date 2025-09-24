입법수장 가세한 ‘조희대 때리기’… 사법개혁 관철 군불때기 [與, 사법부 압박]

사법부를 겨냥한 여권의 압박에 입법부 수장인 우원식 국회의장도 가세했다. 우 의장이 천대엽 법원행정처장을 만난 자리에서 “결자해지” 발언을 꺼내면서다. 조희대 대법원장의 거취와 관련된 의도는 아닌 것으로 알려졌다. 더불어민주당 출신 우 의장까지 여권의 사법부에 대한 문제의식에 공감대를 형성한 것 자체로 압박 수위를 높인 셈이다. 집권여당 대표가 조 대법원장 탄핵 등은 직접 거론하지 않았지만 “대통령도 갈아치우는 마당에 대법원장이 뭐라고”라며 사실상 거취를 시사하는 발언을 내놓는 등 발언 강도가 세지고 있다. 강성 지지층이 적극 찬성하는 ‘조희대 사퇴’ 사안에 여권이 동조하는 모양새다. 아직은 자진사퇴에 더 방점을 두는 분위기이지만 강경파의 압박을 제어할 장치가 없는 것이 변수다.

◆여권 압박 수위 상승



우 의장이 24일 천 처장에게 국민의 사법부 불신을 돌아보고 신뢰를 회복하는 모습을 보이라고 한 발언은 입법부 수장이 사법부 현안에 관해 언급하지 않는 관례상 이례적이다. 그동안 민주당은 이재명 대선 후보 공직선거법 위반 사건 전원합의체 파기환송 결정, 조 대법원장과 한덕수 전 국무총리 회동설 수사 필요성 등을 언급하며 연일 자진사퇴를 압박해왔다. 이런 상황에서 우 의장까지 결자해지를 언급한 것이다.



조 대법원장이 스스로 물러나지 않을 경우 사실상 국회에서 취할 수 있는 방법은 없다. 지난 22일 국회 법제사법위원회에서 조 대법원장을 청문회 증인으로 채택했으나 그가 불출석해도 헌법·법률 위반이라는 탄핵 사유에 해당하지는 않는다. 민주당 박수현 수석대변인은 당의 ‘압박’에 사법부가 눈높이에 맞는 ‘반응’을 보이지 않을 경우 압박의 종류가 늘고 수위도 높아질 수밖에 없다는 것이 상식적이라고 했으나 민주당은 현재로서는 자진사퇴와 수사를 촉구하고 있다.



◆조희대 사퇴·탄핵, 진보층 내 압도적



실제로 입법부와 사법부가 갈등했던 전례는 있으나 국회가 사법부 수장을 탄핵한 적은 없다. 2021년 임성근 판사에 대한 탄핵소추를 의결한 적이 있으나 임 판사가 퇴직하며 탄핵 심판은 각하됐다.



이번 거여 입법부와 사법부 갈등이 점점 극으로 치닫는 배경에는 민주당 강성 지지층이 있다. 이들의 조 대법원장 사퇴·탄핵 여론을 업고 당 지도부가 압박 수위를 높인다는 해석이다. 한국사회여론연구소가 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 22∼23일 조사해 이날 발표한 여론조사 결과에서 조 대법원장 ‘사퇴·탄핵’을 지지한다는 응답자가 45.4%로 직을 유지해야 한다는 39.9%를 근소하게 앞섰다. 하지만 지지 정당에 따르면 응답 결과는 극명하게 갈린다. 민주당 지지자는 51.2%가 자진사퇴, 29.4%는 탄핵이 적절하다고 답변해 80.6%가 조 대법원장 거취에 결단을 바랐으나 국민의힘 지지자 76.3%는 직을 유지해야 한다고 봤다.

◆야당 “탄핵 수순” 반발



국민의힘은 민주당 지도부까지 조 대법원장에 대한 압박에 가세하자, 탄핵 수순에 들어간 것이라고 강하게 반발했다.



법사위 국민의힘 간사 내정자인 나경원 의원은 이날 국회 의원회관에서 기자간담회를 열고 “민주당이 조 대법원장 탄핵 예정 수순으로 가고 있다”며 “조 대법원장 대선개입 의혹 청문회는 조 대법원장 탄핵 빌드업(사전 준비)이자 이재명 대통령 재판 뒤집기”라고 주장했다. 나 의원은 ‘대통령도 갈아치우는데 대법원장이 뭐라고’ 한 민주당 정청래 대표의 언급에 대해 “굉장히 심각한 헌법 파괴적 발언”이라며 “대한민국 헌법과 헌법의 가장 중요한 삼권분립을 그대로 무력화하겠다는 것으로 대한민국이 선출 독재로 가는 길이라고 본다”고 목소리를 높였다.



국민의힘 법사위 소속 의원들은 민주당 서영교 의원 등이 제기한 조 대법원장과 한 전 총리 회동설에 대한 청문회로 맞불을 놓겠다는 구상이다. 나 의원은 “우리는 대법원장 탄핵 근거로 들고 있는 회동 음모론이 핵심이라고 보고 관련 청문회를 요청하겠다”라면서 “민주당이 당당하다면 받지 않을 이유가 없다”고 말했다.

박성훈 수석대변인도 논평을 통해 “정 대표가 한술 더 뜨는 발언으로 대법원장 탄핵을 예고하고 사퇴를 압박하고 있다”며 “판결이 마음에 안 든다고 청문회로 망신 주고, 법을 고쳐 수사망을 씌우고, 끝내 탄핵까지 예고하는 것은 헌정 파괴이자 입법 쿠데타”라고 비판했다. 그러면서 “정권 보위를 위해 헌법까지 무너뜨리는 민주당의 폭주는 반드시 국민의 심판을 받을 것”이라고 경고했다.

