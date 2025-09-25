‘불꽃 명당’ 구름인파 잡아라… 편의점 발주 100배 늘어

27일 저녁 서울 여의도 한강공원에서 열리는 ‘서울세계불꽃축제’를 앞두고 여의도와 용산, 반포 등 불꽃 축제 관람 명당 주변의 편의점들이 ‘불꽃 특수’를 준비하느라 바쁘다. 한화그룹이 주최해 온 불꽃축제는 매년 약 100만명 인파가 몰리며 서울의 대표적인 대형 축제로 자리 잡았고, 인근 편의점에는 구름 인파가 몰리며 기록적인 매출 실적을 올린 곳이 많다.

2024 서울세계불꽃축제에서 화려한 불꽃들이 밤하늘을 수놓고 있다. 뉴시스

25일 편의점업계에 따르면 CU·GS25·세븐일레븐·이마트24 등은 각각 불꽃 축제를 대비해 고객 맞이 준비에 한창이다. 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일은 호빵, 군고구마·자체 즉석 겟(get) 커피, 온장고 음료 등 따뜻한 먹거리와 핫팩·무릎 담요 등 보온 상품으로 ‘핫존’을 구성했다. CU는 관련 상품의 발주 수량을 평시 대비 약 100배 이상 확대했다. 지난해 직전 주 대비 불꽃축제 당일 손님이 평균 100배가량 폭증한 한강공원 인근 점포들의 주요 상품 매출을 분석한 결과다. 당시 10도 안팎의 쌀쌀한 날씨에 핫팩이 전주 대비 95.5배로 가장 높은 신장률을 보였다. 또한 겟 커피 81.5배, 호빵 73.3배, 핫바 68.3배 등 동절기 먹거리 매출이 크게 올랐다.



GS25를 운영하는 GS리테일도 불꽃축제 영향도가 큰 여의도·이촌 등에 위치한 매장을 중심으로 대규모 손님 맞이 준비에 분주하다. 불꽃축제를 위한 대규모 물량을 보관하기 위해 인근 창고를 단기 임대한 매장도 있다고 한다. 맥주·생수·간편식 등 주요 먹거리 상품은 평시 대비 20배 이상의 물량을 챙겼으며, 동절기 먹거리인 즉석어묵·호빵 등도 대폭 물량을 늘렸다.



불꽃축제 특수를 누리는 돗자리와 핫팩 등은 평시 대비 최대 100배 이상의 물량 확보에 주력하고 있다. 아울러 고객이 집중될 것에 대비해 냉장비와 POS(계산기) 등의 장비를 추가 투입할 예정이다.



GS25는 지난해 한강 불꽃축제 당시 10여개 점포의 매출이 전주(9월28일) 대비 최대 8.7배 증가했다. 주요 상품인 돗자리(81.5배), 즉석 간편식(74배), 호빵·군고구마(41배) 등 매출이 껑충 뛰었다. 당시 한 GS25 편의점은 3시간 동안 1500만원어치 이상 팔았다고 한다.

이마트24는 한강 불꽃축제가 보이는 일부 점포에서 불꽃축제 인파가 몰릴 것을 대비해 행사용 천막을 추가 설치해 운영한다. ‘한강이촌1호점’은 한강대교 하부 쪽에, ‘한강파라다이스점’은 매장 앞쪽 주차장에 각각 천막 두 동을 구성해 27일 하루 동안 임시매장을 운영한다. 이곳에서는 생수·음료·과자·돗자리·담요·핫팩 등 상품을 판매할 예정이다.



세븐일레븐도 불꽃축제가 열리는 인근 점포 20개에 생수와 맥주·음료·간편식·즉석식품·돗자리 등 구비 물량을 대폭 늘렸다.



서울시와 유관기관은 안전 사고가 일어나지 않도록 철저한 대비태세에 돌입했다. 서울시는 여의도와 이촌 한강공원 등에 100만명 이상이 몰릴 것으로 예상하고 경찰·소방·자치구·한화그룹 등 유관기관과 합동으로 지난해보다 13% 늘어난 안전 인력을 배치할 예정이다. 한화그룹은 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 인파 밀집도를 실시간 모니터링하고, 필요시 인파 분산 등에 신속하게 대처하기로 했다.



한편 불꽃축제 인기가 높아지고 여유 있게 즐길 수 있는 명당 자리를 찾는 수요가 많아지면서 여의도 인근 호텔의 숙박 요금은 천정부지로 치솟고 있다. A호텔의 한강 전망 스위트 객실 숙박 요금은 세금과 수수료를 포함해 1300만원을 넘어섰다. 전주 주말(758만원) 1박 가격보다 1.8배가량 비싸진 셈이다. 평소 1일 숙박료가 100만원 정도인 B호텔의 한 스위트 객실도 축제 당일 400만원까지 오르며 4배 가까이 폭등했다. C호텔은 축제 당일 전 객실이 매진됐다.

