[이코노 브리핑] 해외주식 주간거래, 11월 4일 서비스 재개 외

해외주식 주간거래, 11월 4일 서비스

24일 금융투자업계는 증권사들이 1년2개월간 중단됐던 해외주식 주간거래를 11월 첫 주부터 재개하기로 합의했다고 밝혔다. 다만 11월 첫 주 월요일인 3일에는 실무 점검이 이뤄질 것으로 보여 사실상 화요일(4일)부터 서비스가 재개될 것으로 보인다. 이번에는 이전과 달리 투자자 보호 장치의 하나로 블루오션 외에 ‘브루스’(Bruce)와 ‘문’(Moon)이라는 또 다른 신생 미국 대체거래소(ATS)들과도 복수로 계약을 맺어 백업 기관을 갖춘다. 또 현지 거래소와 연결해주는 브로커도 복수로 두고 각 증권사가 유사시 거래를 취소하고 증거금을 정산해 되돌리는 ‘롤백 작업’을 쉽게 하는 전산시스템도 구축한다.

생보협, 19國 참여 ‘태평양 보험 콘퍼런스’

생명보험협회가 24일 서울 그랜드하얏트호텔에서 ‘태평양 보험 콘퍼런스(PIC)’를 개최하고 미국·일본·인도 등 아시아태평양 19개국 보험사·협회·감독당국 최고경영자와 임원급 400여명을 모아 산업 현안과 미래전략을 논의했다. 이날 윤한홍 국회 정무위원장, 권대영 금융위원회 부위원장, 이병래 손해보험협회 회장이 축사를 통해 축하와 격려를 전했다. 이날 행사에선 저금리 환경에 대응해 합리적 규제개선을 통한 건전성 등 자본효율성 도모가 필요하다는 의견이 공유됐다.

우리금융, 조손가정 7000세대에 추석 선물

우리금융그룹 우리금융미래재단이 전국 조손가정 7000세대에 ‘행복꾸러미’를 전달했다고 24일 밝혔다. 전날 임종룡 우리금융 회장은 올해 그룹 계열사로 편입된 ABL생명 임직원과 함께 명절 식료품 및 영양제·위생물품 등 생필품이 담긴 행복 꾸러미를 직접 포장했다. 임 회장은 “우리 주변의 어려운 이웃들까지 모두 풍성한 명절을 보내길 바라는 마음으로 임직원들과 함께 정성을 담았다”고 말했다.

