농협, '2025 우리쌀 우리술 K-라이스페스타' 품평회 개최

농협이 지난달 20일부터 4일간 개최한 '2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타' 품평회에서 소비자 평가단이 출품작의 평가를 진행하고 있다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동)은 지난달 20일부터 4일간 전문가·소비자 평가단을 구성해 ’2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타’ 품평회를 개최했다.

올해 2회차를 맞은 ’K-라이스페스타’품평회는 국내 최대 규모답게 기존 4개 부문 16점에서 7개 부문 28점으로 시상을 확대했으며, 총상금도 2억 8천만 원으로 상향하는 등 국내 우수 업체들이 보다 많은 혜택을 누릴 수 있도록 했다.

이번 품평회에는 국내 470여 개의 업체가 국산 쌀을 활용한 시판 제품 총 787점(우리술 506점, 쌀 가공식품 281점)을 출품했다.

공정성과 전문성을 높이기 위해 전문가 평가에는 식품 관련 학과 교수, 국가대표 전통주 소믈리에 등 31명이 평가위원단으로 참여했다.

평가위원으로 참여한 주류 전문가는 “지난해에 비해 평가항목 등이 세분화되어 전반적 방식이 합리적으로 개선됐다”며 “앞으로도 농협에서 쌀 가공산업 활성화를 위해 지속적으로 힘써주길 바란다”고 말했다.

소비자 평가는 별도 모집기간을 거쳐 식품 관련 분야 경험 등을 고려해 60명의 평가단을 선정한 뒤, 시장 경쟁력 판단을 위해 관능평가와 상품성 평가 등으로 진행됐다.

또한 농협은 외부 전문기관을 통해 제조현장 평가를 진행하고 최종심사를 거쳐 총 28점(우리술 16점, 쌀 가공식품 12점)의 수상작을 선정할 계획이다.

수상작은 10월 말 ’K-라이스페스타’홈페이지(www.k-ricefesta.co.kr)를 통해 확인할 수 있으며, 11월 28일부터 30일까지 일산 킨텍스 제1전시장 3홀에서 열리는 ’2025 우리쌀․우리술 K-라이스페스타’에 전시와 함께 시음 및 판매될 예정이다.

강호동 농협중앙회장은 “우리 농업의 근간인 쌀의 소비촉진을 위해 우수한 쌀 가공식품의 육성과 홍보가 무엇보다 중요하다”며 “’우리쌀·우리술 K-라이스페스타’를 통해 유망한 쌀 가공식품과 우리술을 지속 발굴하고, 범국민이 함께 즐길 수 있는 축제의 장을 마련하겠다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지