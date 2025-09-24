“농업과 문화의 향연” 2025 청원생명축제 개막

충북 청주시 대표 농업문화축제인 청원생명축제가 열흘간의 대장정에 돌입했다.

24일 시에 따르면 올해로 15회를 맞는 청원생명축제가 이날 개장을 시작으로 열흘간 펼쳐진다. 이번 축제는 ‘팜(FARM)과 함께 펀(FUN)이 피어나다’를 주제로 농업의 가치와 즐거움을 선사한다.

2025 청원생명축제 체험장에서 이범석 청주시장 등이 떡메 치기를 체험하고 있다. 청주시 제공

청원생명축제는 단순한 농산물 전시를 넘어, 농업문화의 정체성을 체험하고 즐기는 장이다. 청원생명쌀밥집, 농산물 직거래장터 등이 운영된다. 또 축산단체가 참여하는 판매장에서는 한우, 돼지, 염소, 오리 등 신선한 축산물을 시중보다 저렴하게 판매된다. 축제장 식당에서는 직접 고기를 구워 쌈과 함께 즐길 수도 있다.

꿀잼 먹거리 팝업존, 청년 창업기업존, 푸드트럭 10대가 축제의 풍미를 더 한다. 고구마·땅콩 수확 체험, 벼 탈곡·농기구 만들기 등 전통농업문화 체험은 어린이부터 어르신까지 전 세대가 함께 즐길 수 있다.

올해 축제는 야간 경관조명을 강화해 낮과는 또 다른 밤 분위기를 연출한다. 27일 오후 7시50분에는 액운을 떨치고 풍년을 기원하는 ‘낙화놀이’가 펼쳐진다. 불꽃이 빗방울처럼 쏟아지는 장관은 가족·연인·친구와 함께 특별한 추억을 만들 수 있는 무대가 될 것으로 기대된다.

2025 청원생명축제가 24일 개막하면서 충북 청주시 미래지농촌테마공원에서 열흘간 농업과 문화의 향연을 보인다. 청주시 제공

축제장 공간도 안전성과 동선을 고려해 전면 재배치했다. 기존 주무대 자리에는 대형 꽃탑과 꽃정원을 조성해 시각적 즐거움을 주고 쉼터 공간을 넓게 확보했다.

공연도 풍성하다. 유명 가수들의 가요제가 이어지고 생활문화예술 페스티벌, 청소년 댄스페스티벌, 직지전국타악 경연대회, 주민자치 프로그램 경연대회, 낭만열차 성인가요콘서트 등 문화예술의 장이 펼쳐진다.

시는 행사장까지 시내버스 임시노선 운영 등 교통 불편을 최소화에도 힘쓴다. 또 입장권 구매처 다변화와 청주공예비엔날레 연계 등 혜택도 다양화했다.

이범석 청주시장은 “청원생명축제는 청주의 농업과 문화를 알리는 대표 축제이자 시민과 관광객이 함께 어울리고 즐기는 소통의 장”이라며 “가족과 이웃과 함께 풍요로운 가을을 만끽하는 자리가 되게 노력하겠다”고 말했다.

