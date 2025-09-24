고현정·전지현에 '경고성 러브콜' 날린 박명수 "연락 없으면 출연한 드라마 안봐"

방송인 박명수. 뉴시스

코미디언 박명수가 자신의 라디오 방송에서 전지현과 고현정을 향한 '경고성 출연 러브콜'을 보내 청취자들을 폭소케 했다.

지난 23일 방송된 KBS CoolFM '박명수의 라디오쇼'(이하 '라디오쇼')에서 박명수는 방송인 김태진과 청취자랑 대화를 나누는 '모발모발 퀴즈쇼' 코너를 진행했다.

이날 김태진은 드라마 '재벌집 막내아들'과 관련한 퀴즈를 내며 '진양철 회장' 역을 맡았던 이성민의 연기를 언급했다.

이에 박명수는 "정말 멋진 분이시다. (과거) 저희 채널에 나와주셔서 감사하다"고 이성민을 향해 고마움을 표했다.

그러면서 김태진이 "간절히 출연을 희망하는 분이 있나"라고 묻자 박명수는 "여배우들이 많이 안나온다. 김혜수 씨도 안나오셨다"고 답했다.

이어 박명수는 "고현정 씨 한 번 나왔으면 좋겠다. 잘 해드릴게요. 일주일 시간 드리겠다. 연락 없으면 그때부터 악담할 거다. '사마귀' 안보고 메뚜기 볼 거다"라고 농담을 던졌다.

또 전지현을 향해서는 "전지현 씨 안나오면 '북극성' 안 볼 거다. 좋은 얘기 못 한다. 일주일 시간 드리겠다"면서 "두 분한테 일주일 시간 드린다. 고현정, 전지현 두고 볼 거다"라고 거듭 경고성 러브콜을 날려 스튜디오에 웃음을 자아냈다.

한편, 유쾌한 토크와 청취자 참여로 꾸며지는 KBS CoolFM '박명수의 라디오쇼'는 매주 오전 11시부터 12시까지 방송된다.

