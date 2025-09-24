성과공유제로 정수장 유충 차단기술 개발 [상생경영 특집]

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

협력사담당자가 정수장에서 여과 제거 장치 테스트를 진행하고 있다. 대·중소기업·농어업협력재단 제공

대·중소기업·농어업협력재단이 성과공유제를 통해 한국수자원공사와 미래이앤아이가 정수장 유충 발생과 이물질 유입 문제를 해결할 수 있는 기술 개발에 성공했다. 성과공유제는 대기업과 중소기업 등 위탁·수탁기업이 공동목표를 설정하고 달성 성과를 사전에 약정한 방식에 따라 나누는 제도로, 정부는 이를 통해 중소기업의 기술력 강화와 판로 확대를 적극 지원하고 있다.



한국수자원공사는 정수장 여과지에서 발생하는 유충 및 이물질 유입 문제 해결을 목표로 미래이앤아이와 손잡고 과제를 추진했다. 미래이앤아이는 정수장 내 유충 차단을 위한 여과장치를 개발했다. 이는 기존 여과시설에 별도 배관 변경 없이도 설치할 수 있는 기술이다.



여과 제거 장치가 흘러나오는 구조적 문제를 해결하면서도 유충 유입을 차단해, 여과 효율은 물론 수돗물 위생에 대한 신뢰도도 크게 향상됐다. 해당 장치는 실증 결과를 통해 여재 손실 방지, 필터 수명 연장, 유지관리 효율성 개선 등의 효과도 입증됐다.



실증은 공공 정수장을 대상으로 진행됐고 공인시험기관을 통해 성능 인증도 완료했다. 이를 바탕으로 한국수자원공사는 해당 기술의 타 정수장 확대 적용을 적극 검토하고 있으며, 미래이앤아이는 공공기관 중심의 판로 확대와 함께 민간시장 진출도 계획하고 있다.



한국수자원공사 담당자는 “공공기관과 중소기업이 협력해 수돗물 유충 문제를 해결한 사례로, 기술 실증과 성능 검증을 모두 마쳤다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지