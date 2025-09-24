12년째 인문학 인재 육성 프로젝트 전개 [상생경영 특집]

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

지식향연 그랜드투어 참가자들이 그리스의 아라호바 마을에서 기념사진을 촬영하고 있다. 신세계그룹 제공

신세계그룹이 인문학을 기반으로 한 청년 인재 육성 프로젝트 ‘지식향연’을 12년째 이어오고 있다.



2014년부터 시작된 지식향연 프로젝트는 단순한 강연을 넘어, 청년들이 직접 경험하고 성찰할 기회를 제공하며 사회적 가치 창출에 기여하고 있다. 지식향연은 대학생을 대상으로 한 인문학 확산 프로그램으로 인간과 문화에 대한 지식과 지혜 전파를 통해 인문학의 사회적 역할을 확대해왔다.



지식향연은 매년 시대를 관통하는 인문학 주제를 선정해 전국 대학생을 대상으로 강연을 진행하고, 우수 참가자를 선발해 해외 탐방의 기회를 제공한다. 지금까지 총 298명의 청년 인문학 인재가 배출되었으며, 이들은 탐방 이후에도 ‘홈커밍데이’, 석학 초청 특강 등 지속적인 교류의 장을 통해 성장의 발판을 마련하고 있다.



지식향연은 청년들이 더 넓은 시야와 깊은 통찰을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 돕고 있다. 올해는 ‘미래를 위한 통찰을 얻는 여행, 그랜드투어’라는 이름으로 5월 전국 대학생 780여 명이 참여한 대규모 인문학 축제를 시작했다. 6월에는 공모전과 면접을 거쳐 최종 30명을 선정했고, 8월 그리스로 열흘간의 그랜드투어를 다녀왔다.



30명의 청년 인재들은 그리스 정교회 다프니 수도원을 시작으로 아테네의 종교·정치의 중심지였던 아크로폴리스, 그리스 고전 건축 양식의 정수 파르테논신전, 아테네 시민군이 페르시아 대군을 격파한 마라톤 평원 등을 순회하며 경험을 통해 교양과 지성을 쌓는 시간을 가졌다.

