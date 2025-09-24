노숙인 요양시설에 세탁기·건조기 기부 [상생경영 특집]

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

진옥동 신한금융그룹 회장이 지난 1월15일 ‘신한금융 2025 아름다운 동행 실천 Day’에서 인사말을 하고 있다. 신한금융그룹 제공

신한금융그룹은 지난 20일 서울시 중구 본사에서 은평구 노숙인 요양시설 ‘은평의마을’에 대형 세탁기와 건조기를 기부하는 전달식을 진행했다고 24일 밝혔다.



진옥동 신한금융 회장이 은행장 시절 봉사활동을 통해 처음 연을 맺고 개인적인 봉사활동을 지속하게 된 이곳에는 약 600명이 장기 거주하고 있어 세탁 설비 노후와 부족 문제로 불편을 겪어 왔다. 신한금융은 2023년 9월 창립기념 행사를 간소화해 절감한 비용으로 은평의마을에 15인승 승합차를 기부한 데 이어, 올해 3월에는 자립을 앞둔 생활인을 위해 운동화 100켤레와 구두 25켤레를 전달하는 등 생활인의 삶의 질 개선을 위한 지원을 이어왔다.



이날 행사에서 준비해 온 감사패를 진 회장에게 전달한 은평의마을 관계자는 “필요한 곳에 꼭 맞는 지원을 이어온 덕분에 생활인의 일상이 개선되고 있다”며 진심을 담은 감사 인사를 전했다.



신한금융은 지난해 7월에는 ‘방학 중 결식 우려 아동 위한 식사 및 여가활동 지원’을 위해 임직원들이 지역아동센터를 방문해 ‘밀키트와 학습놀이키트’를 직접 만들어 배달하는 봉사활동을 실시했고, 같은 해 9월에는 추석을 맞아 온누리상품권 100억원을 구매해 지역사회에 기부했다.



신한금융은 지난 1월15일 ‘2025 아름다운 동행 실천 Day’를 개최하고 주요 사회공헌 사업을 점검하는 한편, 임직원들의 나눔 실천 의지를 새롭게 다졌다.

