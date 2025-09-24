AI로 전력사용 분석… 위기가구 발굴 역점 [상생경영 특집]

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

한국전력(한전)은 최근 서울 서초구 한전 아트센터에서 보건복지부 산하 한국사회보장정보원(사보원)과 ‘인공지능(AI)·전력데이터 활용 복지 사각지대 발굴’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.



이번 협약은 한전이 보유한 전력사용 데이터와 AI 분석기술을 사보원의 47종의 사회보장정보와 연계해 사회적 고립과 위험에 처한 취약계층을 사전에 발굴하고 지원하는 새로운 방식의 ‘선제적 위기 가구 발굴 시스템’ 구축을 목표로 한다.



한전이 AI로 가구별 전력사용 패턴을 분석해 평소와 다른 이상징후를 포착하고, 이 정보를 사보원이 통합 분석해 고독사 등 복지 위기 가능성이 높은 가구를 선별한다. 이를 통해 지자체는 위기 가구에 신속한 복지 대응과 맞춤형 지원을 제공한다.



특히 선별 가구는 한전이 운영 중인 ‘1인가구 안부 살핌 서비스’와 연계해 상시적인 돌봄체계로 발전시킬 예정이다.



한전은 이미 전력·통신·수도 데이터를 활용한 ‘1인가구 안부 살핌 서비스’를 시행해 지금까지 15명의 생명을 구했고, 성과를 인정받아 정부의 고독사 예방 기본계획에 반영된 바 있다. 이번 협약은 서비스대상이 지자체에서 전국 단위로 확산하는 중요한 전환점이 될 전망이다.



문일주 한전 기술혁신본부장은 “전력데이터는 국민의 삶과 가장 가까운 정직한 신호”라며 “이번 협약은 한전의 AI 기술이 국정철학과 만나 국민의 생명을 지키는 핵심 인프라로 거듭나는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

