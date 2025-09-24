태안 지역 상권 살리기 캠페인 큰 호응 [상생경영 특집]

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

한국서부발전은 2015년 충남 태안으로 본사를 이전한 이후 해당 지역사회 발전에 힘쓰고 있다.



지난 7월 집중호우 피해를 본 태안 전통시장 상인들을 돕기 위해 서부발전 임직원들이 직접 복구활동에 나섰다. 본사 차원에선 24억원 규모의 소상공인 특례금융을 제공하며, 신용점수가 낮은 소상공인들도 최대 3000만원까지 지원받을 수 있도록 배려했다.



지난 8월에는 지역 상권 회복을 활성화하기 위한 ‘쓰GO 돌려받GO’ 캠페인을 진행했다.



지역 주민이나 관광객이 전통시장에서 물건을 구매하면 사용 금액의 최대 33%를 온누리상품권으로 돌려주는 행사였다. 이를 위해 서부발전이 1억원의 예산을 투입했다.



서부발전은 “여름 휴가철을 맞아 태안을 찾은 관광객과 군민 모두에게 큰 호응을 얻으며 지역 상권 회복에 실질적인 힘이 됐다”고 평가했다.



서부발전은 2020년부터 여성 청소년에게 위생용품을 제공하는 ‘사랑의 핑크박스 지원사업’도 6년째 이어오고 있다. 교육분야에서도 지역인재 양성과 교육격차 해소를 목표로 대학생 멘토가 지역 학생들을 돕는 ‘서부공감 위피스쿨’을 2017년부터 운영 중이다.



또한 태안 시니어클럽과 협력해 어르신들이 수거한 폐플라스틱으로 업사이클링 제품을 생산한 뒤 판매수익을 취약계층에 기부하는 시니어 일자리 사업도 진행하고 있다.



서부발전은 “올해 태안 본사 이전 10주년을 맞아 지역사회와의 신뢰를 더욱 공고히 하고, 복지·교육·경제·환경 전반에 걸쳐 지속가능한 사회공헌 모델을 발굴·확대할 계획”이라고 밝혔다.

