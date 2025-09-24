한발 앞선 건식 전극 공정 개발 총력전 [상생경영 특집]

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

LG에너지솔루션 연구원들이 대전기술연구원에서 건식 전극을 살펴보고 있다. LG에너지솔루션 제공

LG에너지솔루션은 한발 앞선 건식 전극 공정으로 차별화된 고객가치 실현에 나섰다.



LG에너지솔루션은 입자 크기에 상관없이 음극과 양극 모두에 적용할 수 있는 차별화된 건식 전극 공정을 개발하고 있다. LG에너지솔루션은 올해 오창 에너지플랜트 파일럿 라인에서 양산성을 확보하고, 2028년 이 공정을 도입한 제품을 본격 양산할 계획이다.



건식 전극 공정은 비용과 시간 등 모든 면에서 배터리 생산성을 극대화할 수 있는 차세대 제조공법으로 배터리 업계에서 ‘게임 체인저’로 불린다. 대부분의 배터리가 건식이 아닌 습식 공정을 거쳐 만들어지는데, 습식과 달리 건식 공정은 유기용매를 사용하지 않고 고체 파우더를 활용해 과정이 훨씬 간단하다. 건식 전극 공정은 배터리를 넘어 전기차의 가격 경쟁력과 직결되는 기술로, 상용화에 성공한다면 압도적인 시장 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 보인다.



LG에너지솔루션은 건식 전극 공정 개발 경쟁에서 압도적 기술 리더십을 바탕으로 앞서 나가고 있다고 자평한다. 1992년 국내기업 중 가장 먼저 2차 전지 관련 연구를 시작해 30년이 넘는 업력을 보유하고 있고, 배터리 산업의 선도기업으로서 차별화된 기술력을 확보해 오고 있다.



LG에너지솔루션은 건식 전극 공정 이외에도 경쟁사를 압도하는 기술 리더십을 구축할 계획이다. 프리미엄 제품인 하이 니켈 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄) 제품 역량을 높여 경쟁 우위를 지속하는 한편 중저가 시장 공략을 위한 고전압 미드 니켈 NCM(니켈·코발트·망간), LFP(리튬인산철) 배터리 기술 개발도 가속화해 모든 영역에서 고객 니즈를 충족시킬 수 있도록 제품 포트폴리오를 한층 강화한다.

