안전한 사업장 구현 전사적 노력 기울여 [상생경영 특집]

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

GS칼텍스 드론 활용 설비 검사. GS그룹

GS그룹의 ‘스마트 세이프티 경영’은 디지털 전환과 오픈 이노베이션이라는 두 가지 핵심 개념을 중심으로 이뤄진다. 디지털 전환을 통해 사업 구조를 고도화하고, 오픈 이노베이션을 통해 새로운 사업 기회를 모색하여, 안전한 사업장 구현에 전사적인 노력을 기울이고 있다.



GS칼텍스는 ‘안전’을 기업의 핵심 가치로 삼고, 임직원뿐 아니라 사업장 내 협력사에도 적용되는 안전보건경영체계를 구축해 운영하고 있다. 임직원과 협력사를 대상으로 실효성 있는 훈련과 교육을 통해 비상상황 대응 역량을 강화하고, 현장 중심의 안전문화를 정착시키고 있다. 또 인공지능(AI) 기반 폐쇄회로(CC)TV, 가상현실(VR), 혼합현실(MR) 등 디지털 기술을 안전관리에 적극적으로 활용하고 있다. GS칼텍스는 여수공장에 AI 기반 CCTV를 도입해 사업장 내 잠재적 위험 요소를 실시간으로 감지하고 있고, 고소 및 밀폐 공간과 같은 고위험 작업에는 드론과 로봇을 활용해 작업의 안전성과 점검 효율을 높이고 있다. 또 생성형 AI 기반 안전 규정 챗봇인 ‘안Gen봇’을 개발해 작업자들이 필요한 안전 정보를 쉽고 빠르게 확인하고 작업에 집중할 수 있도록 지원하고 있다.



GS건설은 AI를 활용, 언제 어디서든 공사 기준을 검색할 수 있는 프로그램 ‘자이북 (Xi-Book)’을 개발해 건설현장의 디지털화에 나선다. GS건설이 자체 개발한 자이북은 5000페이지가 넘는 GS건설의 주택 공사 시공기준 표준 시방서, LH 시방서 등을 AI를 활용해 최신 기준을 알려준다.



GS리테일은 플랫폼 BU 오진석 BU장과 홈쇼핑 BU 사업지원본부 주운석 본부장을 최고안전책임자(CSO)로 선임하고 산하 전담조직으로 산업안전보건실을 운영해 안전 경영 강화에 나섰다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지