앱 연계형 기부금 육성 프로그램 성과 [상생경영 특집]

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

롯데리아 매장에 설치된 배려형 무인 키오스크. 롯데GRS 제공

롯데GRS가 자사 앱 연계형 기부금 육성프로그램으로 지속해서 기부금을 전달하고 있다. 롯데GRS는 푸드테크 기술 활용에 어려움을 겪고 있는 디지털 약자를 대상으로 한 교육도 병행한다.



‘희망온(ON)’ 프로젝트는 롯데GRS의 통합 외식주문 앱 ‘롯데잇츠’의 주문 1건당 롯데GRS가 50원을 자동으로 모금하는 주문 횟수 연계형 모금 캠페인이다. 조성된 기금은 서울시 내 결식·장애아동 및 한부모 가정 등의 지원에 쓰인다. 2022년 금천구를 시작으로 현재 8개 지역구에 기부금을 전달했다.



롯데GRS는 기후변화로 인해 발생하는 수해지역에 구호품을 전달하는 ‘희망 온(ON) 팩’ 캠페인, 롯데리아 가맹점주의 자발적인 기부문화 조성을 위한 1+1 기부 프로그램인 ‘매칭 그랜트’ 기부도 함께 운영 중이다.



2022년부터 조성된 기금은 2023년 48.5%로 증가했고, 지난해에는 31.1%가 늘어나 전년 기금 대비 꾸준한 증가율을 보인다. 올해 상반기 역시 전년 상반기 대비 31% 상승했다. 기부 채널인 롯데잇츠의 고객 이용률 증가가 기부금 증가로 이어지는 비례형 기부금 조성으로, 기업의 성장이 곧 기부금 확대로 이어지는 선순환 구조를 마련하고 있다.



롯데GRS는 사회적 문제로 대두하고 있는 디지털 약자 발생에 따른 해결을 지원하고자 키오스크의 근본적인 기기 개선과 함께 교육 프로그램도 마련해 디지털 격차 해소에도 나서고 있다.



롯데GRS는 지난해 저시각자·장애인 등 기존 키오스크 기기 이용이 불편한 고객을 위한 맞춤형 배려형 키오스크를 개발했다. 롯데GRS는 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 광역지자체, 교육청과 협력해 키오스크 사용 방법에 대한 교육 및 실습 프로그램인 ‘디지털 마실’도 운영 중이다.

