산학협력 차세대 태양광 모듈 개발 추진 [상생경영 특집]

현대제철, 한화솔루션 등 차세대 건물일체형 태양광(BIPV) 모듈 기술을 공동 개발하는 기업 관계자들이 협약을 체결한 뒤 포즈를 취하고 있다. 현대제철 제공

현대제철이 산학 협력을 통해 차세대 태양광 모듈 개발을 추진한다.



현대제철은 최근 △한화솔루션 △롯데건설 △삼화페인트 △엡스코어 △고려대와 철강을 기반으로 한 차세대 건물일체형 태양광(BIPV) 모듈 공동 기술 개발 협약을 체결했다.



협약은 국토교통부의 탄소중립 로드맵에 맞춰 확대되는 제로에너지건축물(ZEB) 의무화에 대응하기 위해 마련됐다. ZEB는 건축물에 필요한 에너지 부하를 최소화하고 재생에너지를 활용해 에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물로, 2020년부터 연면적 1000㎡ 이상 공공건물을 대상으로 의무화됐고 올해부터 민간 건축물 대상으로 범위가 확대됐다.



현대제철은 협약을 통해 철강 소재 기반의 고효율 BIPV 모듈을 개발한다. 보통 태양광 소재로 글라스가 사용되는데 이를 철강으로 대체하면 내구성이 좋아지고 열전도율이 높아져 발전 효율도 높아진다.



우선 현대제철과 삼화페인트가 소재 단계의 개발을 공동 추진한다. BIPV 전문 제조사 엡스코어는 제품 개발의 중심축 역할을 맡는다. 한화솔루션과 롯데건설은 각각 재생에너지와 건축 분야의 전문성을 바탕으로 기술 개발을 돕는다.



고려대는 학술적 검증과 기술 자문을 통해 프로젝트의 신뢰성을 높일 예정이다. 각자의 전문성과 기술력을 바탕으로 ‘소재→제품→건축물’에 이르는 과정을 유기적으로 연계해 성능을 높이고 상용화를 가속화한다는 방침이다.



현대제철 관계자는 “이번 협력은 산학계가 공동으로 미래 에너지 솔루션을 모색하는 대표적인 사례로, 향후 BIPV 기술의 글로벌 진출에도 긍정적인 영향을 미칠 것”이라며 “철강 소재의 강점과 태양광 기술을 융합해 탄소중립 실현에 기여하는 건축 솔루션을 제시할 것”이라고 말했다.

