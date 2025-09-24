소외층 지원·재해 성금 등 나눔 팔 걷어 [상생경영 특집]

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

인도네시아에 파견된 LS 대학생 28기 해외봉사단이 지난 7월28일 인천국제공항에서 출국 전 기념촬영을 하고 있다. LS 제공

LS그룹은 ‘미래세대의 꿈을 후원하는 든든한 파트너’라는 철학을 바탕으로 글로벌 개발사업, 지역사회 소외계층 지원, 재해재난 성금 기부 등을 매년 진행하고 있다.



LS그룹은 지난해 5월 한국?베트남인 가정을 돕기 위한 ‘LS 드림센터’를 하이퐁시에 개소했다. 2023년 5월 하노이에서 문은 연 LS드림센터에 이어 두 번째 센터다. 이 센터는 한?베트남 가정을 위한 미취학아동 돌봄 프로그램과 가족 심리상담, 한국어 교실 등을 운영하고 있다. 컴퓨터?정보기술(IT) 교육과 영어 교육도 제공할 예정이다.



센터 개소식에 참여했던 LS그룹 관계자는 “베트남 전기·전력 분야에서 1등을 하는 LS가 베트남 교육 인프라 개선에 이바지해 지속가능한 성장을 위해 노력하는 것은 당연한 사회적 책무”라고 말했다.



LS그룹은 2007년부터 베트남, 인도 등 동남아 5개국에 LS 임직원과 대학생으로 구성된 LS 해외봉사단을 파견하고 있다. LS 대학생 해외봉사단에는 지금까지 28개 기수, 1300여명의 대학생?임직원이 참여했다. 지난 7월 베트남과 인도네시아에 파견된 28기 봉사단은 현지 초등학생을 대상으로 코딩 로봇, 비행 발사대 등을 직접 만드는 과학교실을 운영하고, 각종 예체능 실습과 위생 교육 등을 제공했다.



LS그룹은 국내에서도 2013년부터 안양, 구미, 동해, 부산, 울산, 인천, 전주, 청주, 천안 등 9개 지역 초등학생들에게 과학 실습과 문화체험 기회를 제공하는 ‘LS드림사이언스클래스’를 운영하고 있다.



LS전선과 LS일렉트릭, 비철금속소재기업인 LS MnM, LS엠트론, 친환경 에너지 기업 E1, INVENI(舊 예스코홀딩스) 등 계열사들도 재활용 플랫폼 운영 등 사회공헌활동에 적극 참여하고 있다.

