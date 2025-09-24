미디어 채널 활용 브랜드 제고 전략 눈길 [상생경영 특집]

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

현대모비스 콘텐츠포털 ‘모비스라이브’ 방송 장면. 현대모비스 제공

현대모비스의 통합미디어사이트가 취업준비생만 찾는 면접용 채널을 넘어 모빌리티에 ‘진심’인 사람들도 방문하는 ‘포털’로 거듭나고 있다. 재미있고 완성도가 높은 콘텐츠로 이목을 끈 덕분이다.



현대모비스는 이러한 노력을 인정받아 회사가 운영하는 콘텐츠 포털 ‘모비스라이브’가 한국인터넷전문가협회가 선정한 국내 최고 권위의 소셜네트워크 시상식인 ‘소셜아이어워드 2025’에서 가장 높은 등급인 대상을 받았다. 모비스라이브에는 현대모비스가 자체 제작한 영상과 블로그, 뉴스레터 등의 콘텐츠가 올라와 있다.



특히 현대모비스는 다소 생소한 자동차부품을 주제로 일반인들이 친근하게 접근하고 이해할 수 있는 콘텐츠를 다수 제작해 높은 점수를 얻었다. 유명 인플루언서와 MZ세대들이 선호하는 인물을 섭외해 신규 유입도 확대했다. 정기적으로 발행하는 뉴스레터는 구독자들이 회사 소식을 쉽게 접할 수 있도록 배려해 제작했다.



현대모비스는 미디어 채널을 활용한 중장기 브랜드 제고 전략을 수립해 운영 중이다. 콘텐츠 포털을 현대모비스의 우수기술과 혁신사례를 알리는 하나의 플랫폼으로 삼았다.



모비스라이브는 현대모비스가 올해 새로 공개한 신규 비전 ‘미래 자동차산업의 새로운 패러다임을 주도하고, 혁신기술과 솔루션으로 한계를 뛰어넘어 글로벌 시장을 확장한다’를 뒷받침하는 창구로도 활용하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지