“스타트업·혁신 지원”… 창업 생태계 촉진한다 [상생경영 특집]

기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

삼성전자는 스타트업 육성 프로그램 ‘C랩’을 통해 창업 생태계를 촉진하고 스타트업과의 동반 성장을 지향하는 사회공헌(CSR)을 실천 중이다.



C랩은 사내벤처를 육성하는 ‘C랩 인사이드’(2012년 도입)와 외부 스타트업을 키우는 ‘C랩 아웃사이드’(2018년 도입)로 구성된다. 사내 임직원이 아이디어를 자유롭게 제안하고 사업화할 수 있도록 돕는 인사이드와 국내 창업 생태계 활성화 및 청년 일자리 창출을 위해 설계된 아웃사이드는 삼성전자의 개방형 혁신을 대표하는 플랫폼으로 자리 잡았다.



C랩에 선발된 스타트업은 △지분 취득 없이 최대 1억원의 사업지원금 △전용 업무 공간 △삼성전자 내부 컨설팅 프로그램 △CES 등 국내외 정보기술(IT) 전시회 참가 △삼성전자 보유 특허 무상 양도 또는 사용권 등 다양한 혜택을 받을 수 있다. 지금까지 C랩을 거친 사내벤처와 스타트업은 총 959곳에 달한다.



삼성전자는 C랩 아웃사이드를 통해 선발된 스타트업들이 삼성전자와 사업 협력 기회를 모색하고 실질적인 사업 연계를 통해 시너지를 낼 수 있도록 지원하고 있다. 스타트업으로선 삼성전자의 주요 제품 및 서비스와 연동하는 기회를 얻고 새로운 시장을 발굴할 수 있다.



일례로 C랩 아웃사이드 6기에 선정된 유산소 운동 인공지능(AI) 분석 스타트업 ‘라이덕’이 있다. 라이덕은 헬스 데이터 측정 및 분석 기술을 바탕으로 삼성헬스 앱에 자체 개발한 피트니스 AI 모델을 탑재해 사용자에게 정교하고 개인화된 건강관리 기능을 제공하고 있다.



박상혁 라이덕 대표는 “작은 스타트업으로 대기업과 협업 기회를 얻게 돼 대단히 기쁘게 생각한다”며 “C랩의 적극적인 지원으로 삼성헬스 앱에 당사 서비스를 적용할 수 있었고, 이를 계기로 글로벌 시장으로 더 큰 도약을 준비하고 있다”고 말했다.



빌딩 사물인터넷(IoT) 통합관리솔루션 기업 ‘핀포인트’는 상업용 건물 관리를 위해 삼성전자 ‘스마트싱스 프로’ 관련 앱을 공동으로 개발하고 서울 성동구 성수동에 있는 오피스 빌딩 ‘팩토리얼 성수’에 솔루션을 성공적으로 적용했다.



삼성전자는 두 스타트업과의 사업 협력에 더해 투자도 진행하는 등 잠재력이 높고 향후 사업 연계 가능성이 있는 다양한 스타트업과 실질적이고 지속적인 협력 모델을 구축해 나가고 있다.



삼성전자 C랩은 스타트업들이 성장 과정에서 필요한 네트워크 구축과 투자 유치 기회를 다각도로 지원 중이다. ‘C랩 아웃사이드 데모데이’를 운영해 졸업 예정인 스타트업에게 과제 발표와 전시 기회를 주고 투자자 및 업계 관계자와 직접 소통할 수 있는 자리를 마련한다. 또 세계 IT?가전 전시회인 CES 참가를 지원해 글로벌 시장에서 제품과 서비스를 선보이고 해외 투자자 및 바이어와의 네트워크를 확대하도록 기회를 제공하고 있다.



삼성전자 창의개발센터장 전필규 부사장은 “삼성전자 C랩과 함께 새로운 가능성을 모색하고 시너지를 창출할 수 있는 혁신적인 스타트업들의 많은 참여를 기대한다”며 “삼성전자는 스타트업과의 동반 성장을 통해 미래를 함께 준비하고, 성공적인 협력 모델을 지속해서 만들어 나가겠다”고 말했다.

