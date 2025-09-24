김건희 정장에 마스크 쓰고 재판 출석…직업 묻자 “무직”

도이치모터스 주가조작 혐의와 통일교 금품수수 의혹 등으로 구속기소된 김건희씨가 형사법정에 모습을 드러냈다. 법원은 재판 시작 전 법정에 들어선 김씨의 모습을 촬영할 수 있도록 허가했다.

서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 24일 오후 2시10분 서울 서초동 서울중앙지법 311호 법정에서 김씨의 특정범죄가중처벌법의 알선수재, 자본시장법·정치자금법 위반 혐의 첫 공판을 열었다. 김씨는 오후2시12분 법정에 들어와 방청석을 향해 고개를 숙였다.

김건희 여사가 24일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 김 여사의 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 자본시장법·정치자금법 위반 등 사건 첫 재판에 출석하고 있다. 뉴스1

김씨는 짙은색 정장에 흰색셔츠, 검은색 뿔테 안경과 마스크를 착용한 채 피고인석에 앉았다. 자켓 왼쪽 칼라에는 수인번호 ‘4398’이 적힌 배지를 달았다.

김씨는 국민참여재판을 원하냐는 재판부의 질문에 “아닙니다”라며 처음으로 말문을 열었다. 이어 현재 직업을 묻는 질문에 “무직입니다”라고 답했다.

김씨는 역대 영부인 중 처음으로 구속상태로 재판에 넘겨졌다. 김씨는 2009~2012년 이뤄진 도이치모터스 주가조작 사건에서 자금을 대는 전주로서 권오수 전 회장 등과 공모해 통정거래 등 3700여 차례 매매 주문을 하는 방식으로 8억1000만원의 부당이득을 본 혐의를 받는다. 또한 2022년 대선 당시 ‘정치 브로커’ 명태균씨로부터 58회에 걸쳐 2억7000여만원 상당의 여론조사를 공짜로 받아본 후 그해 국회의원 보궐선거에서 명씨와 친분이 있는 김영선 전 국민의힘 의원이 공천을 받도록 영향력을 행사한 혐의도 있다.

김씨는 2022년 4~8월 건진법사 전성배씨를 통해 통일교 전직 고위 간부에게 샤넬백 2개와 그라프 다이아몬드 목걸이 등 8000만원 상당의 명품을 받고 ‘캄보디아 메콩강 부지 공적개발원조(ODA)’, ‘유엔(UN) 제5사무국 한국 유치’ 등 통일교 현안 실행을 도운 혐의를 받는다.

