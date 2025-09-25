부산 레스토랑 디어벨류(Dear Value), 블루리본 서베이 등록

부산에서 200평 규모로 문을 연 대형 패밀리 레스토랑 디어벨류(Dear Value)가 국내 대표 미식 평가서 블루리본 서베이에 공식 등록했다.

디어벨류는 미슐랭 2·3스타 레스토랑 경력을 지닌 총괄 셰프, 청담동 유명 레스토랑 출신 파스타 셰프, 정통 이탈리안 피자를 담당하는 전문 셰프 등으로 구성된 셰프진이 합류해 전문성과 다양성을 갖췄다. 주요 메뉴는 정통 이탈리안 조리법을 기반으로 합리적인 가격대에 제공돼 ‘가족 외식과 미식 경험을 동시에 만족시키는 공간’을 표방한다.

200평 규모의 매장은 고객 동선을 고려한 넓은 홀과 프라이빗 룸으로 구성돼 있으며 주차 시설까지 마련해 접근성을 높였다. 단순한 외식 공간을 넘어 모임과 행사에 적합한 장소로 활용할 수 있도록 설계됐다.

블루리본 서베이 등록으로 디어벨류는 독자 평가에 참여하게 됐으며 방문 고객들의 리뷰는 향후 발간될 전국판 서베이 수록 여부를 결정하는 중요한 기준이 된다.

디어벨류 관계자는 “공신력 있는 평가 과정에 참여하게 되어 의미가 크다”며 “셰프진의 전문성과 차별화된 공간, 고객 친화적 운영을 기반으로 부산을 넘어 전국에서 인정받는 레스토랑으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

운영사 ㈜미진미트는 ‘미진축산’ 브랜드를 운영하며 축산 및 외식 분야에서 경험을 쌓아왔으며, 디어벨류를 통해 합리적인 가격과 고품질 메뉴를 갖춘 패밀리 레스토랑 모델로 사업 영역을 확장하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지