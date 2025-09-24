경북 산불 6개월…이재민 4257명 컨테이너·모듈러 주택살이

Evoto

지난 3월 경북·경남·울산에서 발생한 대형 산불로 주택 3848동이 피해를 입고 경북에서만 5499명의 이재민이 발생한 것으로 집계됐다. 이 가운데 산불 발생 6개월이 지난 현재까지도 4000명 이상의 이재민이 임시주거시설에서 거주하고 있는 것으로 나타났다.

국민의힘 정희용 의원이 24일 행정안전부로부터 제출받은 자료에 따르면 9월20일 기준 경북 지역 산불 피해 5개 시군 이재민 4257명이 컨테이너 또는 모듈러 주택 등 임시주거시설에서 거주하고 있는 것으로 밝혀졌다. 지역별로는 안동 1563명, 영덕 1339명, 청송 839명, 의성 380명, 영양 136명 등이다.

산불 피해 주택에 대한 복구는 여전히 미흡한 상황이다. 행안부에 따르면 산불로 인한 주택 피해는 총 3848동으로 집계됐다. 이 중 복구가 완료된 주택은 11동으로 전체 피해 주택의 0.28%에 그쳤다. 이 밖에 202동이 공사 중이며, 3635동이 건축 허가 등 행정절차가 진행되고 있다.

조립주택은 12개월 이내에서 입주자가 피해 주택을 복구할 때까지 지원되며, 12개월 이내의 기간을 추가로 연장할 수 있다. 따라서 이재민들의 일상 복귀를 위해 주택 복구에 속도를 높여야 할 필요성이 제기되고 있다.

정 의원은 “산불 발생 6개월이 지났지만 많은 주민들께서 여전히 어려운 상황에 처해 있다”면서 “중앙정부와 지자체가 산불 피해 복구에 보다 속도를 내고 주민 불편을 최소화하기 위한 대책을 추진해야 한다”고 말했다.

