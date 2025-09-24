LG전자, 美 에미상 공식 TV 파트너 선정

LG전자가 미국 방송계 최고 권위 시상식인 ‘에미상’의 공식 TV 파트너로 선정됐다.

LG전자는 에미상을 주관하는 미국 텔레비전예술과학아카데미(Academy of Television Arts and Science)와 파트너십을 체결했다고 24일 밝혔다. 에미상은 매년 TV와 방송 업계에서 뛰어난 업적과 혁신성을 보인 작품과 배우, 기술 등에 수여하는 상이다.

이번 파트너십은 LG전자와 협회 간 장기간 지속된 B2B(기업간거래) 거래로 쌓은 신뢰를 기반으로 성사됐다. 사무실에서 LG TV를 사용하면서 새로운 차원의 콘텐츠 감상 경험을 한 협회 관계자들이 미국의 모든 시청자들에게 LG TV를 추천할 수 있다고 인정한 것이다.

양측은 오는 2026년 말까지 공동 마케팅·광고·제품 지원 등 다방면에서 협력한다. 미국의 LG 스마트 TV 이용 고객들은 이번 파트너십으로 LG전자 독자 스마트 TV 플랫폼 웹OS(webOS)에서 역대 에미상 수상작을 편리하게 감상할 수 있다.

정규황 LG전자 북미지역대표 부사장은 “올레드를 비롯한 LG 프리미엄 TV가 제공하는 압도적인 화질로 일반 시청자부터 전문가까지 모든 고객의 콘텐츠 경험을 혁신하며 차별화된 가치를 제공할 것”이라고 말했다.

