[포토] 하지영 '해맑은 미소'

입력 : 2025-09-24 14:05:56 수정 : 2025-09-24 14:05:55
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

방송인 하지영이 24일 서울 구로구 더링크 서울 호텔에서 열린 MBN 새 수목미니시리즈 ’퍼스트레이디’의 제작발표회에 사회자로 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

MBN 새 수목미니시리즈 ‘퍼스트레이디’(극본 김형완, 연출 이호현)는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건이 벌어지면서 펼쳐지는 이야기를 담는다. 


