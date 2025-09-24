"훔쳐보고 생트집 잡는 꼴" 서경덕 교수, 전지현 비난하는 中 네티즌에 일침

배우 전지현. 한윤종 기자

최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'에서 전지현이 일부 대사로 중국 시청자들의 비난을 받고 있는데 대해 서경덕 교수가 비판 입장을 밝혔다.

서경덕 교수는 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 디즈니+ 드라마 '북극성' 속 배우 전지현의 대사인 '중국은 왜 전쟁을 선호할까. 핵폭탄이 접경 지대에 떨어질 수도 있는데'로 한중 누리꾼들이 설전을 벌이고 있다"고 전했다.

이어 "현지에서는 '중국을 모욕했다'고 큰 반발이 터져 나왔고, 전지현이 모델로 활동하는 화장품과 시계 등의 광고가 중단되는 등 논란이 일고 있다"고 설명했다.

그러면서 "물론 중국 누리꾼들이 드라마를 보고 각자의 의견을 표출하는건 자유지만, 잘 알듯이 디즈니+는 넷플릭스와 마찬가지로 중국 내 서비스가 되지 않기에 훔쳐봤다는 것이 들통나고 말았다"며 "자신들은 남의 콘텐츠를 먼저 도둑질했으면서 어떠한 부끄러움도 없이 생트집만 잡고 있는 꼴"이라고 꼬집었다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성' 속 중국에서 논란이 된 전지현의 대사"중국은 왜 전쟁을 선호할까. 핵폭탄이 접경 지대에 떨어질 수도 있는데". 서경덕 교수 인스타그램·디즈니+

또 "대사의 문제제기를 하고자 했다면 드라마 제작사나 디즈니+ 측에 항의하는 것이 맞다"고 설명했다.

마지막으로 서 교수는 "한국 콘텐츠가 전 세계에서 주목을 받다보니 중국 누리꾼들이 큰 두려움을 느끼나 보다. 그냥 물불 안 가리고 K콘텐츠 '흠집내기'에만 열을 올리고 있다. 이젠 정말 정신 좀 차렸으면 하는 바람"이라고 덧붙였다.

한편, '북극성' 속 대사로 인해 중국 네티즌들의 반감이 심화되자 중국 내에서 전지현이 모델로 활동중인 브랜드 광고가 중단됐고, 서울에서 예정돼 있던 광고 촬영도 취소됐다는 보도가 전해졌다.

이에 소속사 피치컴퍼니는 지난 23일 "중국 현지 에이전시와도 직접 확인한 결과, 일부 일정이 연기된 것은 맞지만 취소된 것은 아니다. 해당 연기는 '북극성' 공개 이전부터 예정돼 있었고 당시 현지 사정을 고려한 결정이었다"고 해명했다.

