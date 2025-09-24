與, 디지털자산 TF 출범…"연내 스테이블코인법 통과 목표"

(서울=연합뉴스) 박동주 기자 = 24일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 디지털자산TF 발대식에서 한정애 정책위의장 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.24 pdj6635@yna.co.kr

더불어민주당은 24일 스테이블코인 등 디지털 자산 관련 입법을 추진할 '디지털자산 태스크포스(TF)'를 출범했다.



TF는 입법 과정에서 정부와 유관 업계 및 전문가 간담회, 입법 공청회 등을 거쳐 당 안팎의 이견을 조율할 계획이다.



특위 위원장인 이정문 의원은 "올해 정기국회와 연말 국회를 통해 디지털 자산 관련 법률 제정을 목표로 활동할 것"이라고 밝혔다.



그러면서 "미국의 달러 기반 스테이블 코인 및 경쟁국의 디지털 자산 정책에 맞서 대한민국의 통화 주권을 보호하고, 원화 기반 스테이블 코인 정책을 수립할 것"이라고 설명했다.



간사인 안도걸 의원은 회의 후 기자들과 만나 "피할 수 없는 금융혁신의 흐름을 빨리 수용하고 앞서 나가야 한다"며 "최대한 이른 시일 내에 입법할 것"이라고 말했다.



TF는 오는 25일 금융위원회, 금융감독원, 한국은행, 과학기술정보통신부 등으로부터 현안과 쟁점을 보고받고, 다음 달 1일에는 금융 디지털 자산 업계와의 간담회를 할 계획이다.

<연합>

