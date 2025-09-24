“양파링 영역 100점!”…농심, ‘수능 응원 패키지’ 한정 운영

농심은 수능을 앞둔 수험생을 응원하기 위해 양파링 ‘수능 응원 패키지’를 10월 중순부터 한정 운영한다고 24일 밝혔다.

농심 양파링 ‘수능 응원 패키지’. 농심 제공

이번 패키지는 정답을 의미하는 동그라미 모양의 양파링을 활용해, 패키지 전면에 ‘정답의 상징’이라는 응원 메시지를 담아 수험생의 선전을 기원하는 의미를 담았다. 100만봉 한정으로 약 1개월간 운영할 계획이다.

농심은 양파링 수능 응원 패키지 운영을 맞아 다양한 온·오프라인 이벤트도 마련했다. 농심 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 수험생 응원 사연을 받아 고3 학급을 찾아가 양파링을 선물할 계획이다. 자사몰 ‘농심몰’에서 할인 이벤트를 통해 수험생에게 마음을 전달할 수 있는 기획세트도 운영한다.

농심 관계자는 “사랑과 우정의 상징으로 40년 이상 오랜 사랑을 받아온 양파링으로 수험생에게 힘을 주고자 ‘정답의 상징’ 응원 패키지를 기획했다”며 “수험생들이 응원의 마음을 담은 양파링과 함께 좋은 결과를 거두길 바란다”고 말했다.

