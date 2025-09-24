"아내, 물티슈 말려서 다시 써" 김종국 '달달한 신혼생활' 공개

가수 김종국이 달달한 '신혼 생활'을 공개한다.

김종국은 오는 25일 오후 8시30분 방송하는 KBS 2TV 예능물 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에서 결혼 3주 차 신혼 생활 중에도 감출 수 없는 짠돌이 본능을 고백한다.

김종국은 우선 아내의 절약 정신을 공개한다. "아내가 물티슈 쓴 후 말려서 다시 쓴다. 내가 시킨 것도 아닌데"라며 팔불출 면모를 드러낸다.

MC 김숙이 "아내가 티슈 뽑을 때마다 쳐다보는거 아냐?"라며 김종국에 눈치를 준 것이 아니냐 하는 의혹을 제기한다.

그런가 하면 김종국은 "아침에 설거지하는 아내의 사랑스러운 모습을 바라본다"라고 흐뭇해했다.

이어 "내가 지그시 쳐다봤더니 아내가 '내가 물을 너무 세게 틀었지?'라고 말하더라"고 너스레를 떤다.

김숙은 "정말 물소리가 안 들렸어?"라고 집요하게 쳐다보자, 김종국은 "들렸으니까 봤겠지"라고 인정해 결혼 후에도 변치 않는 짠돌이 면모를 과시한다.

제작진은 "새신랑 김종국의 달달한 결혼 생활 비하인드가 공개된다"고 예고했다.

김종국은 이달 5일 비연예인과 결혼식을 올렸다. 신부의 정체에 대해 함구해 LA 출신 사업가, 유명 영어 강사 딸 등의 추측이 쏟아진 상태다. 이에 따라 그의 결혼식에 '극비 결혼'이라는 별칭이 붙었다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지