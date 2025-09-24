이틀간 전국 장맛비 수준…중부·수도권 ‘물폭탄’ 우려 [오늘날씨]

기상청은 24일부터 25일까지 전국 대부분 지역에 비가 내리고, 수도권과 중부지방에는 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 예보됐다고 밝혔다. 뉴시스

가을비가 전국을 강타할 전망이다.

24일 기상청은 이날부터 내일까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 경상권과 제주도를 제외한 지역에는 이틀 동안 80~100㎜가량의 많은 비가 쏟아질 것으로 보인다. 특히 수도권과 중부지방에는 시간당 30㎜ 안팎의 집중호우가 예고됐다.

전날 제주도와 남해안을 시작으로 24일 새벽 충남 서해안과 전북 서해안에 비가 내리기 시작해 오전에는 수도권과 강원, 충청 등 전국으로 확대된다. 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있어 피해가 우려된다.

지역별 예상 강수량은 △서해5도 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) △서울·인천·경기 20~60㎜(북부는 최대 80㎜ 이상) △강원 내륙·산지 20~60㎜(북부 내륙 최대 80㎜ 이상) △충청권 20~60㎜(충남 서해안 최대 80㎜ 이상) △전라권 30~80㎜ △경상권 20~60㎜ △제주도 10~60㎜ 등이다.

기온은 평년보다 높겠다. 24일 아침 최저기온은 17~23도, 낮 최고기온은 22~31도로, 일부 남부지방은 체감온도가 31도 안팎까지 오르며 늦더위가 기승을 부리겠다.

바람도 강하다. 제주도와 서해안, 강원 산지를 중심으로 순간풍속이 시속 55~70㎞에 달하겠고, 해상은 물결이 최고 3.5ｍ까지 높아지면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.

비는 25일 낮까지 이어지다 차차 그칠 것으로 전망된다.

