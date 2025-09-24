광명형 도시재생사업 ‘그린라이트 광명’…지속가능 도시 만든다

경기 광명시가 주민이 참여하는 탄소중립형 도시재생사업을 추진한다고 23일 밝혔다.

시에 따르면 도시재생 정책 브랜드 ‘그린라이트 광명(Greenlight 光明)’은 신호등 녹색 불의 긍정적 의미를 확장한 개념이다. 빛의 도시 광명, 탄소중립의 상징색, 시민과의 공감과 허락이라는 뜻을 담았다. 민관협치 도시 관리 체계를 기반으로 기후위기에 대응하는 지속가능한 도시를 만들어간다는 의지를 담고 있다.

이상우 광명시 신도시개발국장이 23일 시청 중회의실에서 광명형 도시재생 브랜드인 ‘그린라이트 광명’을 발표하고 있다. 광명시 제공

이날 시청에서 열린 정책브리핑에서 이상우 신도시개발국장은 “광명형 도시재생은 물리적 도시환경 개선을 넘어 시민참여를 기반으로 공동체 활성화와 기후위기 대응을 동시에 실현하는 데 의미가 있다”고 설명했다.

광명시의 주요 도시재생사업. 광명시 제공

광명형 도시재생은 시민참여와 민관협치에 방점을 찍었다. 이를 위해 시는 도시재생 총괄기획단, 도시재생 주민협의체, 도시재생 추진단을 중심으로 한 협치 거버넌스를 구축했다. 도시재생 총괄기획단의 단장은 박승원 시장이다. 마을마다 시민들이 스스로 주요 현안을 논의하고 해결 방안을 모색하는 도시재생 주민협의체도 꾸렸다.

대표적인 활성화 사례는 광명3동 무지개 마을관리 사회적협동조합이다. 조합은 광명3동 도시재생사업에 참여하면서 주민 문화교육 프로그램, 지역 축제 운영 등으로 공동체 활성화를 끌어왔다.

시는 이 같은 협치 역량을 토대로 도시재생 사업 전반에 탄소중립을 녹여 지속가능한 도시를 추진한다는 복안이다. 소하2동 도시재생사업의 경우 경기도의 더드림 도시재생사업에 선정돼 지난해부터 다양한 탄소중립 사업을 진행되고 있다.

시는 광명3동 일원 13만5000㎡를 대상으로 하는 사업 청사진도 내놨다. 2028년까지 3년간 이 지역에 탄소중립을 실현하는 골목을 만드는 ‘초록빛 골목사업’ 등을 추진한다.

