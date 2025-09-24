국가가 인정한 GH의 ‘ESG경영’…국가공헌대상 국토부 장관상

경기주택도시공사(GH)가 ‘2025 국가공헌대상’에서 환경·사회·지배구조(ESG) 경영부문 국토교통부장관상을 수상했다고 23일 밝혔다.

GH는 2021년 ESG 경영체제를 도입한 뒤 지방공기업 최초로 ESG 성과 화폐화 측정을 시행하는 등 다양한 ESG 경영을 펼쳐왔다. 이를 통해 2023년 GH가 창출한 ESG 성과가치는 1조4623억원에 달하는 것으로 추산된다.

경기주택도시공사(GH) 관계자가 국가공헌대상 ESG 경영부문 국토부 장관상을 받고 있다. GH 제공

GH는 환경 부문에선 국내 최초 13층 모듈러 주택 건립이 높은 평가를 받았다. 탄소배출량 35% 저감, 2050년까지 재생에너지 100% 전환 계획수립 등의 성과를 거뒀다.

사회 부문에서는 전국 최대 규모의 전세피해지원센터 운영, 베이비부머 및 장애인 등 취약계층을 위한 포용적 고용 실현, GH 기회발전소를 통한 스타트업 지원 등이 긍정적 평가를 끌어냈다.

지배구조 부문에선 공기업 최초의 건설원가 정보 공개, 도민이 정책 추진에 참여하는 ‘도민주주단’ 창단 등이 인정받았다.

GH는 향후 외부 전문기관이 주도하는 ESG 평가체계 도입, 협력사 대상 ESG 컨설팅 제공 등 공공과 민간을 아우르는 ESG 확산 플랫폼으로서 역할을 강화할 계획이다.

김용진 GH 사장은 “이번 수상은 GH의 ESG 경영 노력이 대외적으로 인정받은 결과”라며 “지속가능한 주거환경을 조성하고 도민 삶의 질을 높이기 위해 노력하겠다”고 말했다.

