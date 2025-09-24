이천시, 수요응답형 ‘똑버스’ 109만명 돌파…도내 최다 이용객 기록

경기 이천시의 똑버스 누적 탑승객이 지난달 말 기준 109만명을 돌파했다고 시가 23일 밝혔다. 이는 도내 수위를 달리는 수치다.

이천시에 따르면 시는 2023년 12월 수요응답형 똑버스를 도입해 현재 시내권 14대, 장호원 7대, 율면 3대 등 모두 24대를 운영하고 있다.

이천시의 똑버스

앞서 시는 효율적 운행을 위해 지난해 8월과 11월 똑버스 운영방식을 변경했다. 이 과정에서 장호원과 율면의 버스 3대가 잠시 노선형으로 바뀌었다. 이달 1일에는 다시 장호원과 율면 모두 수요응답형으로 전환됐고, 15일 시내권에 25인승 똑버스 2대가 증차됐다.

이 같은 개편으로 장호원과 율면의 평균 대기시간이 개선된 것으로 나타났다. 장호원의 경우 17분에서 13분으로, 율면은 14분에서 9분으로 줄었다.

시내권 증차에 따른 대기시간도 30분에서 21분대로 감소했고, 하루 평균 대당 191.6명을 수송한 것으로 나타났다.

똑버스는 호출 앱 ‘똑타’를 통해 간편하게 탑승 예약이 가능하다.

시는 다음 달 13일부터는 백사-신둔-시내권역과 부발-증포·갈산-시내권역을 오가는 학생통학순환버스 ‘통학이’도 4대 운영할 예정이다.

김경희 시장은 “시민들이 체감할 수 있는 편리한 대중교통 서비스가 될 수 있도록 지속적인 교통체계 개선을 하겠다”고 말했다.

